محمد بن راشد: رحم الله هالة الميداني من سوريا الحبيبة.. 45 عاماً في دبي أحبت الجميع فأحبها الجميع

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، السيدة السورية هالة الميداني، 45 عاماً في دبي ، ألفها أهل دبي تجلس دائماً في منطقتها المعتادة عند أسواق دبي القديمة.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "هالة الميداني .. من سوريا الحبيبة .. 45 عاماً في دبي .. ألفها أهل دبي تجلس دائماً في منطقتها المعتادة عند أسواق دبي القديمة …

وأضاف سموه " أحبها الناس بسبب إيجابيتها الكبيرة .. وحبها للحياة .. وحبها للناس .. و إطعامها للطيور والقطط وتسامحها مع جميع الكائنات .. أحبت الجميع.. فأحبها الجميع .. رحمها الله .. وأسكنها أعلى جنانه .. وأنزل على روحها الطيبة السكينة والرحمة والسلام "..