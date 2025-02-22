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محمد بن راشد: رحم الله هالة الميداني من سوريا الحبيبة.. 45 عاماً في دبي أحبت الجميع فأحبها الجميع

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البيان

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، السيدة السورية هالة الميداني، 45 عاماً في دبي ، ألفها أهل دبي تجلس دائماً في منطقتها المعتادة عند أسواق دبي القديمة.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "هالة الميداني .. من سوريا الحبيبة .. 45 عاماً في دبي .. ألفها أهل دبي تجلس دائماً في منطقتها المعتادة عند أسواق دبي القديمة …

وأضاف سموه " أحبها الناس بسبب إيجابيتها الكبيرة .. وحبها للحياة .. وحبها للناس .. و إطعامها للطيور والقطط وتسامحها مع جميع الكائنات .. أحبت الجميع.. فأحبها الجميع .. رحمها الله .. وأسكنها أعلى جنانه .. وأنزل على روحها الطيبة السكينة والرحمة والسلام "..