المؤسسة الاتحادية للشباب تكرّم الفائزين في ملتقى “الشباب والمجتمع يداً بيد"

في إطار جهودها لتعزيز دور الشباب في المجتمع، كرّمت المؤسسة الاتحادية للشباب الفائزين بجوائز التميز ضمن ملتقى مجالس الشباب 2025، الذي عُقد تحت شعار “الشباب والمجتمع يداً بيد" وشهد الحدث تكريم أعضاء المجالس الشبابية المتميّزين على مستوى الدولة، إلى جانب الاحتفاء بأفضل المبادرات الشبابية المستدامة والمبتكرة.

تميّز

وفي هذا الإطار، حصدت أسماء سالم الشامسي من مجلس عجمان للشباب المركز الأول ضمن فئة أفضل عضو متميز على مستوى المجالس المحلية، حيث عبّرت عن فرحتها بهذا الإنجاز، مشيرة إلى أنه لم يكن متوقعًا. وقالت: “الفوز بهذه الجائزة لحظة لا تُنسى، وهو تتويج لجهودنا في المجلس، أشعر بالفخر لكوني جزءًا من هذا الفريق المتميز، وأهدي هذا الإنجاز لكل أعضاء المجلس والمجتمع الشبابي في الإمارات.”

وفي السياق ذاته، نالت رحمة علي الكمالي، رئيس مجلس رأس الخيمة للشباب، المركز الثاني في الفئة نفسها، مؤكدةً أن هذا الفوز يمثل مسؤولية كبيرة تعكس مدى تأثير الشباب في المجتمع، وأضافت: “تحقيق هذا الإنجاز يعزز أهمية الدور الذي نقوم به داخل المجالس الشبابية، كما أن ترك بصمة إيجابية كان هدفي منذ الانضمام، ليس فقط على مستوى رأس الخيمة، وإنما على مستوى الدولة بأكملها.”

من جهتها، حصلت غالية أحمد العلي من مجلس أبوظبي للشباب على المركز الثالث، مشيرة إلى أن هذا التكريم يعكس الدور البارز للشباب في تحقيق التميز، وأكدت أن الإنجازات التي تم تحقيقها جاءت نتيجة للعمل الجماعي والتعاون المستمر بين جميع الأعضاء.

مبادرات

وعلى صعيد دعم الابتكار وتعزيز المبادرات الشبابية التي تسهم في تطوير المجتمع، تم تكريم أفضل المبادرات المستدامة والمبتكرة، التي قدمتها المجالس الشبابية بمختلف إمارات الدولة، تعزيزًا لدور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، حصد مجلس عجمان للشباب جائزة أفضل مبادرة مستدامة عن مبادرة “مختبر الشباب 3”، حيث عبّرت موزة ناصر محمد لوتاه، رئيس المجلس، عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن المبادرة جاءت تحت شعار “شباب بلا حدود” بهدف تعزيز التواصل، الابتكار، وتطوير المهارات القيادية للشباب. وأشارت إلى أن المختبر استقطب مشاركات متنوعة من جهات حكومية، مثل دائرة التنمية الاقتصادية، القيادة العامة لشرطة عجمان، وغرفة عجمان للتجارة، مما عزز من أثره في دعم الشباب وإعدادهم للمستقبل.

وفي مجال الابتكار، حصد مجلس أبوظبي للشباب جائزة أفضل مبادرة مبتكرة عن مبادرة “منصة الإرشاد السياحي - قايدِد”، ومن جهته أوضح ناصر محمد المنصوري أن المنصة توفر مساحة تفاعلية للمرشدين السياحيين الإماراتيين لعرض تجاربهم الفريدة المتعلقة بالتراث الإماراتي والحضارة الوطنية، مما يسهم في تعزيز الهوية الثقافية للدولة وتعريف الزوار بتاريخها الغني بأسلوب مبتكر ومتميز.