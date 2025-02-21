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الإمارات

محمد بن زايد يشارك في لقاء أخوي جمع قادة دول خليجية وعربية بالسعودية

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أحمد الشنقيطي

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، في لقاء أخوي مع عدد من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر، في إطار التنسيق والتشاور وتعزيز التعاون بينها.

وتوجه سموه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، على تنظيم اللقاء الأخوي التشاوري بين عدد من قادة الدول الخليجية والعربية.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شاركت اليوم في السعودية في لقاء أخوي مع عدد من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر وذلك في إطار التنسيق والتشاور وتعزيز التعاون بين دولنا، وأشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تنظيم هذا اللقاء".