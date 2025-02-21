محمد بن راشد يطلق "وقف الأب" صدقة جارية عن جميع الآباء في الإمارات

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عن إطلاق "وقف الأب" وهو وقف مستدام ليكون صدقة جارية عن جميع الآباء في دولة الإمارات .

ودعا سموه الجميع للمشاركة في هذا الوقف صغاراً وكباراً رجالاَ ونساء لنُفرح آباءنا ونرضي ربنا، ونصوم شهرنا ونحن في خير ومحبة ورحمة، ونحن في عام المجتمع الذي نهدف فيه لتقريب القلوب وترسيخ المحبة والتماسك والتعاضد في جميع الأسر .

وأشار سموه إلى دور الآباء كقدوة وسند ومصدر للقوة والحكمة والأمان في حياتنا ، مشدداً سموه إلى أن واجبنا نحوهم أن نحتفي بهم في هذا الشهر الفضيل عبر صدقة جارية في وقف إنساني مستدام باسم آبائنا سيخصص ريعه لعلاج المرضى والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين .

وقال سموه في حسابه عبر منصة إكس " الإخوة والأخوات.. يحل علينا شهر كريم عظيم خلال الأيام القادمة.. وجرياً على عادتنا السنوية في إطلاق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات.. نطلق اليوم "وقف الأب".. وقف مستدام ليكون صدقة جارية عن جميع الآباء في دولة الإمارات "..

وأضاف سموه " الأب أول قدوة .. وأول سند.. وأول معلم .. مصدر القوة والحكمة والأمان في حياتنا صغاراً وكباراً ".

وقال سموه " رحم الله من مضى .. وحفظ الله من بقي .. ودورنا أن نحتفي بهم في هذا الشهر الفضيل عبر صدقة جارية في وقف إنساني مستدام باسم آبائنا سيخصص ريعه لعلاج المرضى والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين" ..

وتابع سموه " ندعو الجميع للمشاركة في هذا الوقف.. صغاراً وكباراً.. رجالاَ ونساء.. نُفرح آباءنا.. ونرضي ربنا.. ونصوم شهرنا ونحن في خير ومحبة ورحمة.. ونحن في عام المجتمع الذي نهدف فيه لتقريب القلوب وترسيخ المحبة والتماسك والتعاضد في جميع الأسر ".

وختم سموه " حفظ الله دولة الإمارات ورحم آباءها المؤسسين وأدام الخير والرحمة على جميع الآباء في دولة الإمارات".