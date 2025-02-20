مكتوم بن محمد: الإمارات حريصة على صناعة المستقبل عبر الشراكات العالمية والتكامل الاقتصادي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن العلاقات الإماراتية الروسية تشهد تطوراً مستمراً في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، مشيراً سموه إلى التطلع إلى تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة والازدهار المشترك.

وكان سموه استقبل اليوم، نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري باتروشيف، حيث بحث معه سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وروسيا في القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية المستدامة، كما تبادل سموه مع نائب رئيس الوزراء الروسي وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، مؤكداً سموه حرص الإمارات على صناعة المستقبل عبر الشراكات العالمية والتكامل الاقتصادي.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي: "X": "علاقات الإمارات وروسيا تشهد تطوراً مستمراً في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بلدينا، ونتطلع إلى تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة والازدهار المشترك".

وأضاف سموه: "استقبلت اليوم معالي ديمتري باتروشيف، نائب رئيس الوزراء الروسي. وناقشنا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا في القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية المستدامة. كما تبادلنا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح شعبينا الصديقين، والإمارات حريصة على صناعة المستقبل عبر الشراكات العالمية والتكامل الاقتصادي".