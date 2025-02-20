12 صفقة بقيمة 3.77 مليارات درهم اجمالي صفقات "آيدكس" و"نافدس" 2025 في اليوم الرابع

شهد اليوم الرابع من معرضي «آيدكس» و«نافدكس 2025»، اللذين ينعقدان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، إعلان مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية، عن توقيع 12 صفقات بقيمة إجمالية 3.77 مليارات درهم إماراتي مع شركات محلية ودولية، ليصل بذلك اجمالي عدد الصفقات التي تم ابرامها منذ انطلاق المعرض في نسخته الحالية إلى 40 صفقة، بقيمة اجمالي وصلت إلى 23.72 مليارات درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور ماجد أحمد الجابري، ومحمد سيف الزعابي، ومهرة بلال الظاهري المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن، للإعلان عن صفقات مجلس التوازن لصالح وزارة الدفاع في معرضي «آيدكس ونافدكس2025».

وقالت مهرة بلال الظاهري، المتحدث الرسمي، عن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الرابع من معرضي «آيدكس ونافدكس 2025»، والتي بلغت 7 صفقات بقيمة 1.25 مليارات درهم إماراتي، شملت التعاقد مع شركة "ترست" لشراء منظومة ضابط الرصد بقيمة وصلت إلى 487.7 مليون درهم، والتعاقد مع "المصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة" لشراء الأحذية العسكرية، بقيمة 233 مليون درهم، والتعاقد مع شركة إتقان الخليج للحاسب الآلي لتقديم خدمات الدعم الفني، بقيمة 22.5 مليون درهم.

وتضمنت الصفقات التعاقد مع شركة "الإمارات للسيارات" لتوفير قطع الغيار للآليات، بقيمة 10 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة "بيانات" لتنفيذ وتطوير برنامج (ترجمة) بقيمة 6 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة "إيه إم" للصناعات لشراء أهداف ميادين الرماية، بقيمة 4.54 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة "إنترناشيونال جولدن جروب" لشراء الذخائر، بقيمة 488 مليون درهم.

وحول الصفقات الدولية، أشار محمد سيف الزعابي، المتحدث الرسمي، بإن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الرابع من معرضي "آيدكس ونافدكس 2025"، بلغت عدد 5 صفقات، بلغت قيمتها الاجمالية، 2.51 مليار درهم، حيث شملت التعاقد مع شركة "LOCKHEED MARTIN" لتوفير خدمات الدعم الفني وتوفير قطع الغيار لطائرات "بلاك هوك" بقيمة 764.6 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "SAAB" السويدية لتوفير خدمات صيانة طائرات الإنذار المبكر (G6000 SRSS) بقيمة 753 مليون درهم.

وأشار إلى ان الصفقات تضمنت كذلك التعاقد مع شركة "NEXTER MUNITIONS" لتوفير قطع الغيار والإسناد الفني لدبابة لوكليرك"، بقيمة 766 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "LEONARDO S.P.A" لشراء مروحيات من نوع (AW-139 HELICOPTER) AGUSTA الإيطالية، بقيمة 219.1 مليون درهم، التعاقد مع شركة "ROHDE & SCHWARZ" لشراء أنظمة استطلاع لاسلكي مع ملحقاتها، بقيمة 10.8 ملايين درهم.