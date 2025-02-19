10.18 مليارات درهم صفقات "آيدكس" و"نافدكس" 2025 في اليوم الثالث

شهد اليوم الثالث من معرضي «آيدكس» و«نافدكس 2025»، اللذين ينعقدان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إعلان مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية، عن توقيع 10 صفقات بقيمة إجمالية 10.18 مليارات درهم إماراتي مع شركات محلية ودولية، ليصل بذلك اجمالي عدد الصفقات التي تم ابرامها منذ انطلاق المعرض في نسخته الحالية إلى 28 صفقة بقيمة اجمالي وصلت إلى 19.95 مليار درهم

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور ماجد أحمد الجابري، ومحمد سيف الزعابي، ومهرة بلال الظاهري المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن، للإعلان عن صفقات مجلس التوازن لصالح وزارة الدفاع في معرضي «آيدكس ونافدكس2025».

وكشفت مهرة بلال الظاهري، المتحدث الرسمي، عن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الثالث من معرضي «آيدكس ونافدكس 2025»، والتي بلغت 7 صفقات بقيمة 9.66 مليارات درهم إماراتي، شملت التعاقد مع مجموعة "إيدج" لخدمات تطوير منظومة الاسناد الفني للقوات البحرية، بقيمة وصلت إلى 1.92 مليار درهم، والتعاقد مع شركة "إنترناشيونال جولدن جروب" لشراء نظام "E-LORAN"، بقيمة 382 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "ترست" لشراء البدل الواقية من عوامل "CBRN"، بقيمة 121 مليون و300 ألف درهم.

وأوضحت بان الصفقات تضمنت كذلك التعاقد مع مجموعة "إيدج" لتوريد قنابل "MKS" المرحلة الثانية، بقيمة اجمالية وصلت إلى 4.36 مليارات درهم، والتعاقد مع مجموعة "إيدج" لشراء أنظمة مقاومة التشويش، بقيمة 227 مليون درهم، والتعاقد مع مجموعة "إيدج" لشراء الآليات المسيرة منظومة "TRACKED RCV" بقيمة 288 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "CLS Automotive Technologies" لشراء آلية وحش المدرعة "IFV"، بقيمة 2.36 مليار درهم.

وحول الصفقات الدولية، ، أشار محمد سيف الزعابي، المتحدث الرسمي، بإن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الثالث من معرضي "آيدكس ونافدكس 2025"، بلغت عدد 3 صفقات، بقيمة 523 مليون درهم، شملت التعاقد مع شركة "EUROTRADIA INTERNATIONAL" الفرنسية، لتوريد قطع غيار دبابة "اللوكليرك"، بقيمة 24 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "NAVAL GROUP" الفرنسية، لتوفير خدمات المعاونة الفنية والإسناد اللوجستي المتكامل "ILS" لزوارق الكورفيت، بقيمة 472 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "LOCKHEED MARTIN GLOBAL" الامريكية، لتقديم خدمات المعاونة الفنية، بقيمة 26.77 مليون درهم.