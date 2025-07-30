تنويه مهم لمواطني الإمارات في اليابان بسبب زلزال كامتشاتكا

أهابت بعثة دولة الإمارات في طوكيو مواطني الدولة المتواجدين في اليابان بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الزلزال الذي ضرب منطقة كامتشاتكا في روسيا، ونتج عنه موجات تسونامي أثرت على المحافظات اليابانية الممتدة على ساحل المحيط الهادي.

وأكدت البعثة ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تتوقع وصول موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار إلى كثير من المناطق الساحلية بعد الزلزال الذي ضرب شرق روسيا بقوة 8.8 درجات على مقياس ريختر.

وانطلقت صفارات الإنذار للتحذير من تسونامي في البلدات الساحلية على طول ساحل اليابان المطل على المحيط الهادي، وحثت السلطات الجمهور على البحث عن أرض مرتفعة.

وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة اليابانية عشرات الأشخاص في جزيرة هوكايدو الشمالية على سطح مبنى يحتمون تحت خيام من أشعة الشمس، بينما غادرت قوارب الصيد الموانئ لتجنب الأضرار المحتملة الناجمة عن الأمواج القادمة.

وقالت شركة طوكيو للكهرباء إن العمال أخلوا محطة فوكوشيما النووية، حيث تسبب الانهيار الذي أعقب تسونامي في 2011 في كارثة إشعاعية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي إنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار حتى الآن، كما لم تحدث أي اضطرابات في أي من محطات الطاقة النووية.