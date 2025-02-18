5.80 مليارات درهم صفقات "آيدكس" و"نافدكس" 2025 في اليوم الثاني

شهد اليوم الثاني من معرضي «آيدكس» و«نافدكس 2025»، اللذين ينعقدان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إعلان مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية، عن توقيع 5 صفقة بقيمة إجمالية 5.80 مليارات درهم إماراتي مع شركات محلية ودولية، ليصل بذلك إجمالي عدد الصفقات التي تم ابرامها منذ انطلاق المعرض في نسخته الحالية إلى18 صفقة بقيمة اجمالي وصلت إلى 9.77 مليارات درهم

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور ماجد أحمد الجابري، ومحمد سيف الزعابي، ومهرة بلال الظاهري المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن، للإعلان عن صفقات مجلس التوازن لصالح وزارة الدفاع في معرضي «آيدكس ونافدكس2025».

وكشفت مهرة بلال الظاهري، عن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الثاني من معرضي «آيدكس ونافدكس 2025»، والتي بلغت 3 صفقات بقيمة 5.57 مليارات درهم إماراتي، شملت التعاقد مع شركة "كالداس إيروسبيس" لشراء منظومة الحداة (المرحلة الأولى) بقيمة 3.76 مليارات درهم، والتعاقد مع شركة "إنترناشيونال جولدن جروب" لشراء الذخائر، بقيمة اجمالية بلغت 492 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "دي تي إي سي اندستريز ليميتد" لشراء زوارق مرور بحري فئة 50 متر، بقيمة 1.38 مليار درهم.

من جانبه أفاد محمد سيف الزعابي، بإن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الثاني من معرضي "آيدكس ونافدكس 2025"، بلغت عدد 2 صفقات، بقيمة 213 مليون درهم، شملت التعاقد مع شركة "MBDA France" لتوفير قطع الغيار لمعدات وأجهزة للقوات البحرية واعمال الصيانة والإصلاح والإسناد الفني بقيمة 32 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "AGUSTA WESTLAND AVIATION SERVICES" لتقديم خدمات الإسناد الفني والهندسي واللوجستي وتوفير قطع غيار الطائرات، بقيمة 181 مليون درهم.