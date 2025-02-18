تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتخطى المليون بنهاية 2025

أكد المؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي خلال الإعلان عن فعاليات المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي في نسخته الخامسة والذي سيعقد في دبي تحت عنوان "النماذج الإبداعية في صناعة الإعلام المعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي" بالتعاون بين نادي دبي للصحافة ومؤسسة الذكاء الاصطناعي، أن دبي رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكشف المؤشر أنه بنهاية 2025 ستفوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يعتمد عليها في صناعة المحتوى المليون تطبيق، وأن اكثر من 96% من الصحفيين يستخدمون تطبيقات صناعة المحتوى حول العالم، كما يتم انتاج حوالي 60% من المحتوى الزائف كل ساعة تقريبا، ما يتسبب في خسارة كبيرة للشركات والاقتصاد بشكل عام.

وكشف المؤشر أيضا عن أن صناعة مساحات في الميتافيرس قفزت إلى أكثر من 26% خلال الآونة الأخيرة، موضحا بأن تطبيق "التشات جي بي تي" يعتبر جزءاً صغيراً من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى حيث يوجد العديد من التطبيقات المتخصصة في هذا المجال بشكل افضل، فيما تصدر الذكاء الاصطناعي التوليدي اكثر الأدوات المستخدمة في صناعة المحتوى عالميا .

وأكد المؤشر أيضا أن الميتافيرس جزء ضخم في صناعة المحتوى وصناعة الالعاب وفي تقديم الخدمات الحكومية فيما تعتبر امارة دبي رائدة في هذا المجال.