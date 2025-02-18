الإعلان عن فعاليات المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي

أقيم اليوم مؤتمر صحافي للإعلان عن فعاليات المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي في نسخته الخامسة والذي سيحمل عنوان "النماذج الإبداعية في صناعة الإعلام المعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي" وسيعقد بالتعاون بين نادي دبي للصحافة ومؤسسة الذكاء الاصطناعي.

ويتضمن المنتدى 6 جلسات رئيسية ويدورحول 6 محار أساسية وهي

المحاور الرئيسية للمنتدى 2025 :

-التطور الكبير والمتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها على ظهور نماذج جديدة مبتكرة من المؤسسات الإعلامية، مع تراجع النماذج التقليدية

-التأثيرات الجديدة على صناعة المحتوى الإعلامي وأتمتة المواهب الإعلامية، وظهور أشكال إعلامية جديدة في صناعة المحتوى.

-أفضل خمس نماذج جديدة تقود صناعة الإعلام متوافقة مع الذكاء الاصطناعي 2025 .

-التجارب الإعلامية العربية المبتكرة في هيكلة مؤسسات إعلامية جديدة متوافقة مع تقينات الذكاء الاصطناعي.

-تجارب إعلامية وتعليمية جديدة في إدماج الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإعلامي والأكاديمي الجامعي.

-الإعلان عن نتائج المؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعات 2025.