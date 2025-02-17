شرطة الفجيرة تنظم ملتقى الابتكار المؤسسي

نظمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، متمثلة في إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، ملتقى الابتكار المؤسسي تحت شعار «نبتكر لخدمة المجتمع»، تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار لعام 2025 «قوة الابتكار 10 - أين تكمن قوتك ؟»، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الابتكار في المؤسسة والمجتمع وترسيخ مكانته ليكون ركيزة أساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

وقام العميد محمد بن نايع الطنيجي، نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، بجولة في معرض الابتكار، اطلع خلالها على الابتكارات والمشاريع المميزة التي شاركت بها القيادة العامة لشرطة الفجيرة، التي أسهمت في رفع كفاءة العمل في السلك الشرطي باستخدام وسائل وتقنيات حديثة، متمثلة في طوق التعقب الذكي للكلاب البوليسية الذي يعمل وفق نظام التموضع العالمي عبر الأقمار الصناعية لكشف تحرك الكلاب البوليسية وتتبعها بدقة، وذلك أثناء عمليات البحث في المهام الأمنية، ليكون أداة تسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الأمني وتعزيز جودته.

واقع افتراضي

واستعرضت شرطة الفجيرة نظارات الواقع الافتراضي المخصصة لحملات التوعوية لمكافحة المخدرات التي تستهدف طلبة المدارس للحد من انتشار المخدرات والوقاية منها، حيث تمنح الطلبة فرصة عيش تجربة تفاعلية تحاكي سيناريوهات واقعية حول مخاطر المخدرات، لتقوم على تعزيز التوعية الأمنية عند الطلبة وتعريفهم بأضرار المخدرات لتنمية الحس الوطني عندهم بتنشئة أجيال واعية تسهم في التطور والنهوض بالمجتمع.

واستعرضت جهاز «الحجز الذكي للمركبات»، الذي يعتمد على نظام يسهل من عملية حجز المركبات في المنزل لتكون في عهدة مالكها، ما يقلل من الأضرار التي قد تلحق بالمركبة نتيجة الحجز التقليدي ويعزز من راحة وسعادة المتعاملين.

ابتكارات طلابية

واستمع العميد الطنيجي لشرح مفصل من قبل الطلبة الفائزين بجائزة القيادة العامة لشرطة الفجيرة، حيث تحدث المبتكر الأول الطالب حمد سالم محمد عبيد المسماري عن مشروعه ربوت الفحص الأمني، كما تحدث المبتكر الثاني الطالب عبدالله حمد عبدالله النعيمي، 15 سنة، عن مشروعه المميز ربوت إطفاء الحريق، حيث تعتبر هذه الابتكارات وسيلة ذكية لخدمة المجتمع من خلال تقنيات حديثة قام ببرمجتها عضوا نادي الفجيرة العلمي بمساعدة كوادر مؤهلة من مشرفي الورش والأقسام في النادي.

وتضمن الملتقى جلسة حوارية أدارتها حياة علي الحمادي، وعلى هامش الملتقى تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين القيادة العامة لشرطة الفجيرة ونادي دبا الرياضي، ونادي الفجيرة العلمي، ومركز الفجيرة للبحوث.