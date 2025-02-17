360 مستفيدًا في مبادرة "دفوة شتاء" بالفجيرة

تواصل جمعية الفجيرة الخيرية جهودها في دعم الفئات المحتاجة واألسر المتعففة عبر سلسلة مبادراتها المجتمعية، حيث اختتمت مؤخرًا مبادرة "دفوة شتاء" التي أطلقتها تزامنًا مع عام المجتمع، حيث بلغ إجمالي المستفيدين من المبادرة 360مستفيدًا من مختلف الفئات، تأكيدًا لحرص الجمعية على دعم الشرائح المحتاجة وتعزيز التكافل المجتمعي.

وشملت المبادرة توزيع الكسوة الشتوية على الطلبة المحتاجين ، حيث حصلوا على ملابس شتوية ومعاطف وأحذية وقبعات مناسبة لفصل الشتاء. كما استهدفت المبادرة الفئات العمالية و تم توزيع مالبس شتوية، وقبعات، وأغطية تساعدهم على تحمل برودة الطقس خالل أداء مهامهم. باإلضافة إلى ذلك، استفادت األسر المتعففة من توزيع أجهزة التدفئة والبطانيات الشتوية لضمان دفئهم خالل الشتاء.

واشار يوسف المرشودي، المدير العام لجمعية الفجيرة الخيرية، ان المبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف آثار برودة الطقس على الفئات المحتاجة في اإلمارة، وتعكس التزام الجمعية بتعزيز العمل الخيري وتحقيق رسالتها في خدمة المجتمع."

كما توجّه المرشودي بالشكر إلى *مجمع زايد التعليمي، وبلدية الفجيرة، ووزارة الصحة، ومركز طب الاسنان بالفجيرة، وهيئة الفجيرة للبيئة، وفريق العمل التطوعي، على دعمهم ومساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه المبادرة.