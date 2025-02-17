"ايدج" تعرض طائرة " HT-750" المجهزة لمهام الاستطلاع والمراقبة

خصصت مجموعة "ايدج"، ضمن جناحها المشارك في فعاليات معرضي "آيدكس ونافدكس" 2025 قسما خاصا لعرض مجموعة من طائراتها، كان من أهمها " HT-750"، وهي عبارة عن طائرة مروحية فائقة التكنولوجيا، تم تزويدها بتكنولوجيا تمنحها قدرات الاستطلاع والمراقبة والرصد وتوصيل البضائع.

وتعد طائرة HT-750 الأكبر حجماً من أنظمة طائرات الهليكوبتر بدون طيار متعددة الأدوار حيث تستخدم لأغراض الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والمهام اللوجستية، وهي مصممة لنقل الحمولات الثقيلة.

وتمتلك الطائرة القدرة على الطيران لمدة 15 ساعة متواصلة وبسرعة تصل إلى 222 كم/ساعة، كما وتضم الطائرة نظام المساعد الهجين (HAS) ومحركا توربينيا، والذي يوفر طاقة دوران كهربائية تمنح الطائرة طاقة إقلاع تصل الى 250 حصانا.