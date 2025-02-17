"تصفير البيروقراطية".. كيف يحقق رؤية القيادة في إسعاد الناس؟

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتسريع الإجراءات، أشاد عدد من الوزراء والمسؤولين والإعلاميين ورجال الأعمال وصنّاع المحتوى ببرنامج تصفير البيروقراطية، التي أطلقته حكومة دولة الإمارات للارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، حيث يشكل هذا البرنامج نموذج عمل وطني للوصول إلى إجراءات حكومية هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكثر كفاءة، بما يساهم في تخفيف الأعباء على الشركات والأفراد من حيث الوقت والجهد والموارد، ويدعم جهود تعزيز النمو الاقتصادي وجودة حياة المجتمع، مؤكدين أهميته في تطوير بيئة الأعمال والخدمات الحكومية

ويبرز مفهوم «تصفير البيروقراطية»، على انه نهج يسعى إلى إزالة العوائق الإدارية التي تعوق الإنتاجية والابتكار، مع تعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية، وتتجلى أهمية هذا النظام البيروقراطي في قدرته على تنظيم العمل، وتقسيم المسؤوليات على نحو يُسهم في تحقيق الاستقرار والتوازن في الأداء.

وأكد معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دور الوزارة يتمثل في خدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن تقليل الوقت والجهد يسهم في إسعادهم.

وكانت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أعلنت عن تصفير البيروقراطية في 21 خدمة وعملية، عبر إلغاء أكثر من 745 ألف إجراء حكومي تقريباً، وتقليص 75% في الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات.

وساهم هذا الإجراء في توفير 21 مليون ساعة من وقت المتعاملين، واختصار أكثر من 75% للزيارات الميدانية والإلكترونية، الذي انعكس على ارتفاع سعادة المتعاملين عن خدمات الوزارة لتصل نسبتها 91%.

وأكدت الوزارة أن الجهود المبذولة لتصفير البيروقراطية الحكومية تعكس التزام الوزارة بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع مستوى الكفاءة، وأن الابتكار في تسهيل الإجراءات الحكومية ليس مجرد هدف، بل هو ضرورة لمواكبة التطورات العالمية وتلبية تطلعات المواطنين والمقيمين.

ونجحت وزارة الطاقة والبنية التحتية في تحقيق نتائج استثنائية وأرقام متميزة ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى فعاليتها وتعزيز ريادة دولة الإمارات، وقد أثبتت الأرقام والنتائج الفعلية نجاحها الكبير في تحسين كفاءة الخدمات، وتسهيل حياة المواطنين.

من جهتها، أكدت معالي علياء بنت عبد الله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن دولة الإمارات تمتلك أحد أفضل البرامج للقضاء على البيروقراطية، مشيرةً إلى أن توفير الجهد والوقت لرواد الأعمال يسهم في تسهيل مسيرتهم.

ويعبر قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة هو أحد الرهانات الحقيقية ليصبح اقتصاد الإمارات ضمن أفضل الاقتصادات عالمياً بحلول العقد المقبل، حيث تؤمن الدولة بأهمية هذا القطاع الحيوي في قيادة التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والتنافسية.

ومن جانبه، أوضح اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تصفير البيروقراطية يهدف إلى خدمة المجتمع بمختلف فئاته، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زائرين. وبيّن أن عملية التصفير تتضمن تقليص عدد الإجراءات، مشيرًا إلى أنه يمكن، على سبيل المثال، اختصار عشر خطوات إلى خطوة أو خطوتين فقط.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تصفير البيروقراطية يمثل إنجازًا مهمًا للدولة، معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وتواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مسيرتها الرائدة في تصفير البيروقراطية الحكومية، وتحسين تجربة المتعاملين، من خلال تعزيز جودة خدمتها النوعية في مجال التطبيب عن بُعد، حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمة أكثر من 2.200 متعامل سنوياً، بما يشمل مرضى السكري والضغط وارتفاع الكوليسترول، وغيرهم من المرضى المحتاجين.

وبرزت جهود المؤسسة من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة توفير خدمة التطبيب عن بعد، حيث تم تخفيض أكثر من 4400 زيارة سنوياً لمراكز الخدمة، مع تقليل أكثر من 44 ألف دقيقة سنوياً، وتقليص زمن تقديم الخدمة من 30 دقيقة إلى 20 دقيقة.

وفي السياق ذاته لفت وليد سعيد عبد السلام العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إلى أن تنفيذ هذا البرنامج يعكس تطور الحكومة وسعيها الدائم لتعزيز الاستباقية في جذب الاستثمارات والثروات.

ونجت الهيئة في تصفير البيروقراطية الحكومية في 12 خدمة رئيسية تقدمها من خلال تقليص الإجراءات، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز الخدمات، وإلغاء المستندات غير الضرورية، وأشارت سعادتها إلى أن هذا النجاح يأتي نتيجة خلق مناخ تشاركي بين الهيئة وموظفي الشركات المرخصة حيث تم عقد لقاءات مباشرة وإجراء الاستبيانات والنقاشات وتبادل الأفكار وجمع الاقتراحات المتعلقة بتطوير وتحسين خدمات الهيئة والارتقاء بمستوى جودتها وتحقيق مبادرة الحكومة الرشيدة في تصفير البيروقراطية الحكومية.

من جهته، شدد أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي، مدير عام جمارك الإمارات، على أن تصفير البيروقراطية يمثل مستقبل العمل الحكومي، حيث يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الكفاءة لخدمة المجتمع بشكل أكثر فاعلية.

وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أطلقت خلال شهر أغسطس 2024 مجموعة من المبادرات الريادية في إطار تنفيذها لخطة تصفير البيروقراطية الحكومية، ومن أبرز هذه المبادرات شهر تصفير البيروقراطية الحكومية وجائزة تصفير البيروقراطية الحكومية وميثاق تصفير البيروقراطية الحكومية.

ويهدف شهر تصفير البيروقراطية الحكومية إلى تعزيز الوعي العام بين الموظفين وأفراد المجتمع ببرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، مع التركيز على تحديد مجالات التحسين والخروج بحلول ابتكارية.

وتشمل فعاليات الشهر تنظيم مجموعة من الأنشطة، حيث تبدأ فعاليات الشهر في المجالس ومراكز التسوق ومراكز تقديم الخدمة في جميع إمارات الدولة.

وتعكس هذه المبادرات إدراك الهيئة لمدى أهمية برنامج تصفير البيروقراطية في تحسين جودة حياة المجتمع وإسعاد المتعاملين، فضلًا عن دعم ريادة دولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها في المؤشرات العالمية.

في السياق ذاته، أشار حامد أحمد، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، إلى أن البيروقراطية كانت فعالة في بعض المراحل، مثل عام 2000، إلا أن الحكومة مستمرة في التطور، مما يعكس التقدم الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات.

ومن جهتهم أفاد إعلاميون وصنّاع محتوى بأن تصفير البيروقراطية يشكل خطوة مهمة نحو تطوير الأداء الحكومي، مشيدين بجهود الحكومة في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة الخدمات، بما يتماشى مع تطلعات دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر كفاءة وابتكارًا.

أما حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة "البيان"، فأكد أن المتعاملين مع الجهات الحكومية يتطلعون إلى المزيد من التسهيلات، لافتًا إلى أن تسهيل المعاملات يعد جزءًا أساسيًا من التطور الحكومي المستمر، مما يعزز بيئة الأعمال والاستثمار.

وفي السياق ذاته، أوضح رائد برقاوي، رئيس تحرير صحيفة الخليج، أن هذا البرنامج يعد استحقاقًا لدولة الإمارات، نظرًا لريادتها في تسهيل وتسريع الإجراءات، مشيرًا إلى أن الإمارات تمتلك منظومة فريدة في كفاءة الخدمات الحكومية.

من جهته، أكد محمد الحمادي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات، أهمية هذا البرنامج، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز كفاءة العمل الحكومي.

وأعرب عن شكره لكل القائمين عليه، مشددًا على أن الإمارات تستحق دائمًا أن تكون في المركز الأول بفضل رؤيتها الطموحة ونهجها الاستباقي.

كما شدد الإعلامي ياسر حارب على أن عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب التغلب على العراقيل الإدارية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يجب أن يلغي الحاجة إلى وجود مندوب لإنجاز المعاملات، حيث يعكس الاعتماد عليه وجود مشكلة في الإجراءات.

بدوره، أوضح رجل الأعمال محمد الريس أن تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت يسهمان في تعزيز تجربة المواطنين ورجال الأعمال، مؤكدًا أن هذه الخطوات تدعم بيئة الاستثمار وتسهل إنجاز المعاملات، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد.

من جانبه، أشار صانع المحتوى عبد الله العبدولي إلى أن البرنامج ساهم في تسهيل العديد من الإجراءات، مما انعكس إيجابًا على تجربة الأفراد في مختلف المجالات، لافتًا إلى أهمية تبسيط المعاملات وتقليل التعقيدات لتوفير الوقت والجهد.

أما صانع المحتوى جمال الملا، فأكد أن البرنامج أحدث فرقًا واضحًا في سرعة وتسهيل المعاملات، لكنه أبدى ملاحظة حول كثرة التطبيقات المستخدمة لإنجاز الخدمات، مقترحًا دمجها في تطبيق واحد شامل يسهل الوصول إلى جميع الخدمات الحكومية من منصة موحدة.