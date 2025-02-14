يوم مفتوح بالفجيرة يوفر 156 شاغراً وظيفياً

نظمت دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة يوماً مفتوحاً للمقابلات الوظيفية، واستهدف اليوم المفتوح الباحثين عن العمل من الكوادر الوطنية بمختلف التخصصات والمؤهلات البالغ عددهم 235 باحثاً عن عمل ، حيث تم توفير 156 شاغراً وظيفياً من قبل الجهات المشاركة ، في مهمة تهدف الى المساهمة في دعم الكوادر الوطنية ودفعها للمساهمة في ازدهار النمو الاقتصادي لدولة الإمارات على أيدي أبنائها من المواطنين الجادين في الحصول على فرص عمل تبني مستقبل العملي .

جاء اليوم المفتوح بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بمجلس تنافسية الكوادر الوطنية " نافس " ووزارة الموارد البشرية والتوطين مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، في فندق كونكورد الفجيرة.

ويأتي تنظيم هذا اليوم في إطار حرص دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة على تحقيق خطط وسياسات التوطين ، ودعم التوطين في جميع الجهات سواء خاصة أو حكومية.