محمد بن زايد: سياسة الإمارات ثابتة في دعم استقرار العراق

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن سياسة الإمارات ثابتة في دعم استقرار العراق وتلبية تطلعات شعبه للتنمية والازدهار.

وكان سموه بحث، اليوم، في أبوظبي، مع الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والعمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين والسلام والأمن في المنطقة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "بحثت اليوم في أبوظبي مع فخامة الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق العلاقات الأخوية التاريخية بين بلدينا والعمل المشترك لما فيه مصلحة شعبينا والسلام والأمن في المنطقة.

وأضاف سموه: "سياسة الإمارات الثابتة دعم كل ما يحقق استقرار العراق ويلبي تطلعات شعبه إلى التنمية والازدهار".