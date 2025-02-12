"الداخلية" تستحدث 58 غرفة تقاضي في مراكز الشرطة على مستوى الدولة

أعلنت وزارة الداخلية عن استحداثها إجراءات جديدة ضمن إجراءات "تصفير البيروقراطية الحكومية" في خدمات مراكز الشرطة على مستوى الدولة، تمثلت في استحداث 58 غرفة تقاضي ضمن مشروع "عدالة اليوم الواحد"، الامر الذي يمثل نقلة مهمة في طريق سرعة إصدار الاحكام في القضايا البسيطة.

وقالت الوزارة إن خدمة "غرف التقاضي في مراكز الشرطة" تمثل أبرز الجوانب الابتكارية التي تم استحداثها ضمن مشروع "عدالة اليوم الواحد" والمتوافقة مع توجهات الحكومة الاتحادية في "تصفير البيروقراطية الحكومية"، والتي تمثل منظومة رقمية متكاملة تلبي تطلعات المتعاملين.

وتأتي المبادرة تجسيداً لرؤية القيادات الشرطية في وزارة الداخلية، بدعم المشاريع الاستراتيجية التي تحقق جودة العمليات الشرطي وجودة مخرجاته، خاصة وان الخطوة تلبي حاجة المتعاملين اليومية، في ظل عصر أصبح فيه الوقت جزء مهم وعامل ثمين، الامر الذي استوجب إطلاق مثل هذا النوع من المبادرات حتى تقدم للمتعامل الاحكام ذات الجودة في الوقت القصير.

كما تأتي الخطوة ضمن دفعة جديدة لتسريع دعم برنامج "التصفير"، وفقاً لتوجهات الحكومة الاتحادية، باعتباره أولوية قصوى ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، والتي تسعى من خلالها لتطوير المنظومة الشرطية، وتعزيز دورها وكفاءتها وسهولة وصول الناس اليها وترسيخ تنافسية الدولة عالمياً.

ويتم النظر في القضايا اليوم الواحد بحسب جدول تم وضعه يحدد القضايا التي يمكن الفصل فيها بسرعة، وذلك بما يحقق الفعالية في الأداء دون الاخلال بجودته وبحقوق المتعاملين، ودون المساس باستقلالية القضاة في أداء مهامهم.

وبحسب النظام المعمول به فان الاجراءات تشمل الجنح البسيطة والجرائم المكتملة الأركان، حيث يعتبر حجز المتهمين فيها لفترات طويلة عبء مادي وأمني لا مبرر له، الأمر الذي دعا بالجهات المعنية بحصر جرائم معينة لا تستدعي التأخير في اصدار الاحكام فيها.