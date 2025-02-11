3 آلاف درهم و12 نقطة مرورية مخالفة تسرب حمولة المركبات الثقيلة

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات، بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة، الحملة المرورية التوعوية لتأمين حمولة المركبات الثقيلة، بعنوان «تأمين حمولتك واجب» تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، في تعزيز سلامة التنقل وجعل الطرق أكثر أماناً.

ونوّهت شرطة رأس الخيمة، إلى أن تحميل المركبات والشاحنات حمولة زائدة تشكل خطورة على حياة مستخدمي الطرق، مثل حدوث حوادث مرورية بسبب تدهور الشاحنات والمركبات الثقيلة، نتيجة للحمولة الزائدة، قد يعرض السائق إلى المخالفة والمساءلة القانونية، وحسب المواد والنصوص القانونية المرورية المتبعة في الدولة، يتم مخالفة تحميل مركبة ثقيلة بصورة تشكل خطورة على الغير، بغرامة مالية قدرها 2000 درهم، و6 نقاط مرورية، كما يتم مخالفة تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الثقيلة بغرامة مالية قدرها 3000 درهم و12 نقطة مرورية، فيما يتم مخالفة الشاحنات ذات الحمولة من دون غطاء بغرامة مالية قدرها 3000 درهم، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة الطرق.

وترجمة لرؤية القيادة في السعي نحو بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، تم إطلاق حملة «تأمين حمولتك واجب» لتوعية السائقين بشأن بروز الحمولة الزائدة التي تتسبب في وقوع حوادث مؤسفة بسبب فقدان توازن الشاحنات الثقيلة المحملة بصورة مفرطة ما يعرضها للتدهور وتساقط الحمولة على الطريق، أو حدوث الحرائق بسبب حمولة بعض المواد القابلة للاشتعال، مناشدة الجميع أخذ الحيطة والحذر والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.