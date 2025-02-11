48 جهة حكومية وخاصة بأسبوع الابتكار في رأس الخيمة

افتتح الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التنفيذي في رأس الخيمة، أمس، فعاليات أسبوع الابتكار في مركز الحمرا للمعارض والمؤتمرات، ضمن شهر «الإمارات تبتكر 2025»، بمشاركة أكثر من 48 جهة حكومية وخاصة وتعليمية، ويستمر من 11 وحتى 13 فبراير الجاري.

وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، أن شهر الابتكار مناسبة وطنية سنوية تحتفي بها دولة الإمارات في كل عام، لتعرض بها أبرز المشاريع الابتكارية والتطبيقات الذكية، التي تنهض بساكني دولة الإمارات من المواطنين والمقيمين والسياح ليحيوا حياة الرفاهية والسعادة، وبالتالي ضمان حصولهم على كافة الخدمات بأيسر وأفضل الطرق، حيث تحرص حكومة دولة الإمارات على الاستفادة القصوى من ممارسات الابتكار والحلول والأفكار الإبداعية والبناءة بمختلف المجالات.

وأشار إلى أهمية المعرض للاحتفاء بالمبتكرين والمبادرات والإنجازات النوعية، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض ابتكاراتهم التي تسهم في تحقيق التطور والتنمية الشاملة في جميع المجالات، ويُعد هذا الحدث السنوي فرصة استثنائية لتحفيز العقول المبدعة لطلاب المدارس والجامعات وفتح آفاق تعليمية جديدة أمامهم بالاستفادة من خلال البرامج والورش التدريبية المتنوعة لصوغ مستقبل أكثر ذكاءً وابتكاراً، بما يتماشى مع رؤية الإمارات الطموحة لعام 2071.

وأوضح محمد موسى، رئيس اللجنة الدائمة للفعاليات برأس الخيمة، منسق فعاليات الابتكار بالإمارة، «أن المعرض يضم 48 جهة مشاركة بين حكومية ومحلية واتحادية والمدارس والجامعات، يقدمون أكثر من 230 مشروعاً ابتكارياً، حيث يفتح المعرض أبوابه يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، في الفترة من 11 وحتى 13 فبراير الجاري».

5 ابتكارات

وكشفت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، عن تقديم 5 ابتكارات في المشاركة بجناح الهيئة في معرض أسبوع الابتكار 2025، وتضم مجموعة من الحلول الذكية المبتكرة لتعزيز منظومة قطاع النقل في إمارة رأس الخيمة، وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مع التركيز على تعزيز الاستدامة وتحقيق التميز في تقديم الحلول التكنولوجية الحديثة.

وأشارت إلى أن أبرز هذه الحلول المقدمة «خدمة العملاء الهولوغرامية»، التي تعد نقلة نوعية في مجال التواصل مع المستفيدين من خدماتها، وتتيح هذه التقنية للمستفيدين تقديم تجربة تفاعلية متقدمة تسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز التواصل المباشر والفعال مع الهيئة، ويمكن للمستخدمين الاطلاع على مختلف خدمات الهيئة بشكل مرئي ومباشر، ما يوفر الوقت والجهد ويعزز من رضا العملاء، كما تسعى الهيئة في الفترة المقبلة إلى زيادة عدد الأجهزة وتوزيعها في مراكز الخدمة ذات العلاقة مع الهيئة في رأس الخيمة.

أما في مجال السلامة، فقد استعرضت الهيئة مشروع «الكاميرات الذكية في وسائل النقل»، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تسهم في مراقبة سلوكيات السائقين والركاب على حد سواء، ما يعزز من معايير السلامة ويحد من وقوع الحوادث أو التجاوزات، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى توفير بيئة نقل آمنة وموثوقة، والمساهمة بشكل مباشر في رفع مستوى الجودة والأمان في خدمات النقل العام.

وفي خطوة تستهدف تعزيز استدامة البنية التحتية، قامت الهيئة بتطوير «محطات التوقف المستدامة» التي تعمل بالطاقة المتجددة، وتضم شاشات ذكية تتيح للركاب الاستعلام عن مواعيد وصول الحافلات بدقة عالية، ما يسهم في تقليل زمن الانتظار، ويعد هذا الحل خطوة رائدة نحو تعزيز النقل المستدام في الإمارة، حيث تجمع هذه المحطات بين الراحة والفعالية والاستدامة البيئية.

كما استعرضت الهيئة منصة ساير المتكاملة، التي تشمل كافة وسائل النقل المتاحة في الإمارة، وتتيح هذه المنصة للمستخدمين إمكان التخطيط للرحلات بسهولة ويسر، سواء كانت الوجهة داخلية أو خارجية.