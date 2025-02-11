مشاركة 1565 شركة تمثل 65 دولة في معرضي "آيدكس ونافدكس 2025"

قالت اللجنة المنظمة لفعاليات معرضي "آيدكس ونافدكس 2025"، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته اليوم الثلاثاء بأبوظبي، إن النسخة الحالية المقرر اقامتها خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجاري، تعد الأكبر في تاريخ الحدث الذي يستقطب كبرى الشركات العالمية المتخصصة بقطاع الصناعات الدفاعية، وتتزامن مع مرور 32 عاماً على انطلاق دورته الأولى في عام 1993، مشيرة إلى أن المعرض ساهم في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة مباشرة وغير مباشرة على امارة ابوظبي وصلت إلى 650 مليون درهم في دورة السابقة.

وحول التطورات والمستجدات التي طرأت على فعاليات نسخة 2025 من المعرضين، قالت اللجنة " إن النسخة الحالية لمعرض أيدكس استثنائية بكافة المقاييس، حيث نحتفل بمرور 32 عاماً على انطلاق المعرض منذ دورته الأولى في عام 1993 وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ هذا الحدث العالمي، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة إلى 1565 شركة تمثل 65 دولة، وبنسبة نمو قدرها 16% مقارنة بالدورة السابقة في عام 2023.

وأوضحت أن النسخة الحالية تشهد مشاركة 41 جناحا وطنيا تضم 213 شركة وطنية، تعرض منتجاتها على مساحة 25 ألف متر مربع، مشيرة إلى أن مساحة النسخة الحالية سجلت زيادة بنسبة 10% عن الدورة السابقة، ليصل اجمالي مساحة المعرض إلى 181 ألفا و501 متر مربع.

وأشارت اللجنة المنظمة لفعاليات المعرضين إلى أن الدورة ستشهد كذلك مشاركة 731 شركة جديدة بزيادة قدرها 82% عن الدورة السابقة، بجانب تواجد 7 دول تشارك للمرة الأولى في المعرض.