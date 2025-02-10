إنجاز 3.52 ملايين معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية بالنصف الأول من 2024

كشف تقرير إحصائي صادر عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حول إجمالي عدد المعاملات التي أنجزتها الهيئة خلال النصف الأول من عام 2024، عن إنجاز الهيئة 3 ملايين و520 ألف و839 معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية خلال الفترة الممتدة من مطلع يناير إلى نهاية يونيو من العام الماضي.

وأشار التقرير الذي أصدرته الهيئة اليوم الاثنين، إلى أن إجمالي معاملات الإعفاء من رسوم التأخير وصل إلى 14 ألفاً و943 معاملة خلال الفترة ذاتها، حيث عكفت لجان الهيئة على دراستها وفقاً للأنظمة والاشتراطات المحددة.

وأظهر التقرير إحصائيات عدد معاملات خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الهيئة قامت عبر كافة إمارات الدولة، بإصدار 989 ألفاً و732 بطاقة هوية جديدة، فضلاً عن قيامها بعملية تجديد لعدد مليونين و531 ألف و107 بطاقة هوية.

وبحسب الهيئة، فإن "بطاقة الهوية" تعد إلزامية للمواطنين الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين، ويتوجب على المتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة خلال المدة المحددة تفادياً لإلغاء تفعيل الطلب، كما يتوجب على المتعاملين اتباع الإرشادات والمتطلبات المرسلة لهم أثناء سير المعاملة تفادياً لإلغاء تفعيل الطلب.

ولفتت الهيئة إلى أن من واجبات حامل بطاقة الهوية مراعاة حملها في جميع الأوقات، وأن يبرزها في حال طلبت منه طبقاً للقانون، مشيرة إلى أن لبطاقة الهوية استخدامات متعددة تشمل إثبات هوية الفرد وتوفير بيانات شخصية دقيقة عنه، والحصول على الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، والعبور عبر البوابات الإلكترونية (eGates) في مطارات الدولة.