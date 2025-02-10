الرئيس التنفيذي لـ"تمكين": 6.3 مليارات دينار لدعم القطاع الخاص بالبحرين

كشفت مها مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق البحرين للعمل "تمكين" عن أن الصندوق قدّم دعمًا بقيمة 6.3 مليارات دينار، للقطاع الخاص سعيًا لدفعه إلى تطوير استراتيجياته، بما يؤدي إلى زيادة وتحسين الإنتاجية.

واستعرضت مفيز خلال القمة العالمية للحكومات في دبي، تحت شعار "استشراف حكومات المسستقبل"، والتي بدأت أعمالها اليوم "الإثنين" تجربة البحرين في مجال دعم عالم الأعمال.

وقالت إن صندوق "تمكين" الذي أنشئ عام 2006، وجه اهتمامه مبكرًا بمشروعات الشباب، الذين حظوا على 92% من إجمالي الموارد المخصصة للدعم، بواقع 188 ألف شاب، و82 مؤسسة.

وأضافت أن الصندوق يدعم التجدد والتطور الوظيفي وريادة الأعمال، ويهتم بمؤازرة الشباب الذين يدخلون سوق العمل، عبر برامج التأهيل التي تمكنهم من تلبية احتياجات السوق، كما يتابع خطواتهم الأولى في عالم الأعمال، ويهتم بالتوازي بحصولهم على الأجر العادل.

كما يعمل الصندوق على محور ثانٍ، يتمثل في دعم أصحاب الأعمال عبر تدريب الموظفين الجدد، مع الوقوف إلى جانب الشركات الناشئة، بما يساعد على خلق وظائف جديدة في سوق العمل.

وأكدت أن محور خلق وظائف جديدة، يعد في صدارة أولويات الصندوق، الذي يعمل تحت مظلة فريق يتألف من ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص معًا، مشيرةً إلى أن الهدف الأساسي من ذلك هو دفع عجلة الاقتصاد البحريني إلى الأمام.

وأشارت مفيز إلى أن المتغيرات التكنولوجية التي يشهدها العالم أسفرت عن متغيرات بالغة الأهمية على سوق العمل، إلى درجة أن 85% من المؤسسات تعتمد على البيانات، وهو الأمر الذي دفع الصندوق إلى الاهتمام بهذه الناحية.

وأوضحت أن "تمكين" طرح مبادرة "مهارات البحرين" لموائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل وفهم التحديات والمهارات المطلوبة وأطلقنا اكثر من ثمانية تقارير توضح الفرص المستقبلية للوظائف.

كما طرح منصة مهارات سوق العمل التي تسهل لأصحاب المنشآت أو الطلاب والباحثين عن عمل وكذلك الموظفين اتخاذ القرارات الصحيحة.