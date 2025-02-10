"الداخلية" تنجح في توفير 767.4 مليون درهم عبر 8 خدمات

قالت وزارة الداخلية، إن مشاريعها الريادة وجهودها المتواصلة، ضمن برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، ساهم في تحقيق العديد من الآثار الاقتصادية المتميزة والتي كان لها أثر مهم في توفير مبلغ وقدره 767 مليوناً و400 ألف درهم سنوياً، عبر 8 خدمات رئيسية شملتها عملية التصفير.

وأكدت الوزارة بأن تلك الجهود، ساهمت في الوصول إلى الأثر الاقتصادي المستهدف والمتمثل في توفير قدر كبير من المبالغ المالية بجانب تحسين جودة الحياة للمجتمع الإماراتي، من خلال اختصار العديد من الخطوات ودمجها، فضلاً عن وضع العديد من الحلول المبتكرة للارتقاء بمستوى أداء الخدمات المقدمة عبر مختلف قنوات الوزارة والأطراف المعنية كافة، بما يضمن استدامة ورفع كفاءة هذه الخدمات، ويحقق تطلعات ورضا المتعاملين في سرعة الإنجاز، والوصول إلى الخدمة بمرونة وانسيابية، وذلك بتقليص واختصار الإجراءات غير الضرورية، وتبسيط العمليات.

وتفصيلاً، فقد أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن أرقام المبالغ المالية التي ساهم برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" في توفيرها على الوزارة والأطراف المعنية بالخدمات التي تقدمها.

وأوضحت الوزارة بأن عملية الربط بين منصات الأنظمة الجنائية بوزارة الداخلية والجهات القضائية والنيابات والمحاكم المحلية والاتحادية، عملت على توفير أكثر من 230 مليون درهم سنوياً على الأطراف المعنية كافة، في الوقت الذي ساهمت فيه المنصة الموحدة لمواجهة جرائم غسل الأموال "معاً نكافح" على توفير أكثر من 172 مليون درهم سنوياً.

وقالت وزارة الداخلية، إن إجراءات "تصفير البيروقراطية الحكومية " التي تم إدخالها على نظام ترخيص شركات الامن الخاصة، كان له اثر مهم في تعزيز الأمن والأمان للقطاع الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة، بالإضافة إلى دوره في توفير أكثر من 5 ملايين درهم سنوياً على الأطراف المعنية كافة، مشيرة في الوقت نفسه بأن نظام "فيدليمس" نجح في توفير أكثر من 14 مليون درهم سنوياً.

ونوهت الوزارة بأن مشروع "عدالة اليوم الواحد" كان له أثر اقتصادي مهم، تمثل على ارض الواقع في توفير أكثر من 325 مليون درهم على الأطراف المعنية كافة، بينما وفرت خدمة تحويل الراتب من بنك لآخر والإفادة الذكية أكثر من مليونين و700 ألف درهم.

وبينت الوزارة بأن نظام "الحجز الذكي للمركبات" التابع للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ساهم في توفير أكثر من 16 مليون درهم سنوياً، في الوقت الذي عملت فيه خدمة صرف مخصصات المهمات الرسمية الذكية على توفير مبلغ وقدره مليونان و700 ألف درهم سنوياً على الوزارة.