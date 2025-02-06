"الهلال الأحمر" تطلق حملتها الرمضانية بتكلفة مبدئية 54 مليوناً و700 ألف درهم

قالت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم الخميس، إن 5 ملايين و600 شخص حول العالم سيستفيدون من برامجها الرمضانية هذا العام 2025.

وأفاد راشد مبارك المنصوري، الأمين العام المكلَف للهيئة، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة اليوم في أبوظبي للإعلان عن اطلقها، حملتها الرمضانية الموسمية تحت شعار «رمضان عطاء مستمر»، أن برامج الهيئة لهذا العام تتضمن إفطار الصائم، وزكاة الفطر، وكسوة العيد، والمير الرمضاني، وكسر الصيام.

وأشار إلى أن التكلفة المبدئية للحملة تبلغ نحو 54 مليوناً و700 ألف درهم بزيادة كبيرة بالمقارنة مع حملة العام الماضي، موضحاً في الوقت نفسه أن الهيئة عززت برامجها الرمضانية هذا العام للحد من تداعيات الأوضاع الإنسانية السائدة في العديد من الدول.

وأكد أن برامج الهيئة وأنشطتها داخل الدولة وخارجها تشهد نمواً متواصلاً، ويظهر هذا في حجم حملة رمضان لعام 2025 المدعومة من المتبرعين الذين يسهمون في تخفيف المعاناة، وتحسين الحياة، وصون الكرامة الإنسانية، ومكافحة الفقر والجوع والأمراض، وتطوير البنى التحتية للخدمات الأساسية في العديد من الدول.