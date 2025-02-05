آمنة الضحاك : تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن وزارة التغير المناخي تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالتنسيق مع الشركاء وأصحاب العلاقة، بما يضمن تحديث المشاريع ذات العلاقة وتحديد الأدوار بناء على التحديثات في عدد من المؤسسات والجهات المرتبطة بتطبيق هذه الاستراتيجية، بما يحقق الأهداف الوطنية ويعمق أثر التطبيق.

وأفادت في رد كتابي خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، على سؤال برلماني حول "المبادرة الوطنية للوجبات الصحية"، بأنه سيتم التركيز على تعزيز القيمة الغذائية للمحاصيل المعرفة في السلة الغذائية ووضع مبادرات ومشاريع لرفع نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في الاحتياجات الغذائية المحلية مع مراعاة معايير ومتطلبات السلامة الغذائية.