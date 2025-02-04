76 %‎ من العاملين في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مواطنون

قال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن الهيئة حققت في العام الماضي العديد من الانجازات المتعلقة بملف التوطين شملت رفع نسبة التوطين لتصل الى 76‎‎% من اجمالي عدد العاملين البالغ عددهم 254 موظفا.

وأضاف : كجزء من هدفنا المتمثل في بناء قدرات الإماراتيين، أطلقنا أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية، والتي تعد منصة رقمية، وتعمل بالتوافق مع رؤية "نحن الإمارات 2031" لتحقيق مستهدفات الدولة في أن تكون "المركز العالمي للاقتصاد الجديد "مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز وبناء القدرات بوصفها المحرك الرئيسي لخطة التنمية العشرية القادمة .

وأوضح أن العام الماضي، واصلنا دعم مفتشينا البالغ عددهم 84 مفتشاً في إطار برنامج تأهيل المفتشين الذي يشتمل على خطط تدريب مكثفة وأنشطة وظيفية وغيرها.