التقنيات الحديثة للإمارات جعلتها مقصداً رئيسياً لعمليات "الاخصاب الصناعي"

أكد المشاركون في مؤتمر "فيرتيكلينيك" للخصوبة وأطفال الأنابيب، الذي نظم اليوم، بالتعاون مع مجموعة ARGC بالمملكة المتحدة، وبإشراف دائرة الصحة بأبوظبي، أن التكنولوجيا المتقدمة والكوادر البشرية المؤهلة التي تمتلكها دولة الإمارات مكنتها اليوم من ان تتبوأ، مكانة مرموقة على خارطة السياحة العلاجية عالميا جعلتها المقصد الأول السياحة العلاجية خاصة فيما يتعلق "التخصيب الصناعي"، محققة معدلات نجاح تصل إلى ضعف المعدل العالمي.

وأشاروا خلال المؤتمر الذي يقام على مدى يومين بأبوظبي، تحت شعار "تحسين نجاح التلقيح الصناعي والتوعية بالحفاظ على الخصوبة"، إلى أن دعم المؤسسات الحكومية في الدولة والخطط الطموحة للارتقاء بالخدمات العلاجية وجعل الدولة منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات المختلفة خاصة "الطبي"، ساهم في وصول نسب نجاح عمليات "التخصيب الصناعي" إلى 70%، وهي نسب مرتفعة وتصل إلى الضعف بالمقارنة مع النسب العالمية التي تتراوح ما بين 30 إلى 35%.

وأفادت الدكتورة نجوان أحمد، رئيسة المؤتمر، اختصاصية الغدد الصماء التناسلية وأطفال الأنابيب، ورئيسة قسم الأكاديميين والأبحاث بمجموعة "فرتيكلينيك"، أن المؤتمر شهد عرض تطبيق الذكاء الاصطناعي "ألجوريزم" الذي قدمته المجموعة البريطانية، والذي يحسب للمرأة الجرعات التي يجب عليها تناولها من الأدوية الهرمونية بأنواعها لإتمام عملية التخصيب؛ ما يوفر على الطبيب المتابع للحالة الجهد في التحليل ومحاولات العلاج التي تحتمل الفشل، ويقوم هذا النظام باختيار الجنين المناسب من بين 15 جنيناً تضمهم الحاضنة الذكية.

ويشارك في المؤتمر، أكثر من 35 شركة متخصصة في المعدات والأدوية المتعلقة بتقنية الإخصاب، إلى جانب عدد كبير من المراكز والأطباء والمختصين يمثلون أكثر من 50 مؤسسة طبية، وأكثر من 25 متحدثا وخبيرا دوليا من خارج وداخل دولة الإمارات، بحضور 1400 شخص.

واكدت الدكتورة نجوان أحمد، التزام المجموعة بتعزيز الصحة الإنجابية وتحسين رعاية المرضى، والكشف من خلال المؤتمر عن أحدث التطورات في علوم الخصوبة والأساليب العملية لمواجهة التحديات في الطب الإنجابي، مشيرةً إلى جدول الأعمال الذي تضمن جلسات علمية وورش عمل قدمها خبراء متميزون، تناولوا الجديد من تقنيات تحفيز المبايض، والتدخلات بالمنظار في التلقيح الصناعي، ورعاية ما قبل الولادة بعد التلقيح الاصطناعي؛ في مؤتمر يعد منصة حيوية للتواصل وتبادل الخبرات وبناء التعاون مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم.

طفرة للمستقبل

من جانبه قال الدكتور السمؤل علي عبدالله، المدير الطبي لمجموعة فرتيكلينيك والمؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة: إن المؤتمر يعد تجمعًا غنيًا وملهمًا للعقول الرائدة في مجالات الخصوبة والطب الإنجابي وصحة المرأة، وقد تم تصميمه بعناية لمعالجة الموضوعات المهمة ومشاركة الأبحاث المتطورة ومناقشة التقنيات المبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والأمراض الوراثية والجينات، وتكرار فشل عمليات الإخصاب، وكيفية التعامل مع الحالات المستعصية، سواء بسبب التقدم في العمر أو مشكلات خِلقيّة، وكذلك العناية بالمرأة قبل وبعد الإخصاب.

وأشار إلى الأبحاث التي تناولها الخبراء المشاركون عن الأمراض المتوقعة في أثناء الحمل، لاسيما لدى النساء اللاتي يعانين من أمراض مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والاضطرابات الهرمونية، مضيفاً أن المؤتمر كان فرصة لتوقيع شراكات وبروتوكولات تعاون بين مجموعة فيرتيكلينيك وعدد من الشركات، وبين الشركات نفسها، للاستفادة بكل ما هو جديد في هذا المجال المهم، وبما يحسن من الخدمة بشأنه في أبوظبي والإمارات بصفة عامة.

أما الدكتور أمين حمزة جعفر، استشاري أمراض النساء والتوليد، اختصاصي الطب الإنجابي والعقم، والمدير الطبي لفيرتيكلينيك بإمارة الشارقة، فأشار إلى مشاركة أكبر المختصين في مجالات الخصوبة والطب الإنجابي وصحة المرأة حول العالم في المؤتمر، الذي كشف في فعالياته عن أحدث التقنيات المبتكرة والأبحاث المتطورة بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تشكل طفرةً في مستقبل علاجات الخصوبة والحفاظ عليها.

أفاد بان المركز يقدم حزمة متكاملة من الخدمات النوعية والتي يتم توفيرها باستخدام أحدث الأجهزة التكنولوجية المتطورة، والتي تشمل حفظ البويضات والحيوانات المنوية وإيجاد الحلول لمشاكل تأخر الحمل، والعقم والعديد من التقنيات الحديثة، والمشاكل المتعلقة بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية.