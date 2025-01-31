هيمان بيكيلي باحث عمره 15 عاماً يطور صابوناً للوقاية من سرطان الجلد

هيمان بيكيلي، باحث الإثيوبي – الأمريكي الجنسية في مجال الصحة، يبلغ من العمر 15 عاماً، أحد الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية 2025.

تم تكريمه تقديرًا لعمله الطموح لإنقاذ الأرواح البشرية، ورؤيته لتوفير رعاية صحية ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع، حيث تمكن المبتكر بيكيلي في سن الرابعة عشرة، من تطوير صابونٍ فعالٍ للوقاية من سرطان الجلد في مراحله المبكرة وعلاجه، وهو الابتكار الذي جعل مجلة "تايم" تمنحه لقب طفل العام في 2024، إضافة إلى تكريمه في العديد من المسابقات العلمية.

يتعاون هيمان الآن مع الباحثين في كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة لتطوير الصابون المنقذ للحياة، وتمثل إنجازاته شهادة حية على قوة الإرادة والعزيمة ورؤيته لعالم أكثر تضامناً، حيث يطمح إلى تقديم حلول شاملة لجميع المحتاجين في مجال الرعاية الصحية.