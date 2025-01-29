القرقاوي: "قمة الحكومات" 11 فبراير بمشاركة 30 رئيس دولة وحكومة و400 وزير

أعلنت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، عن أجندة الدورة الجديدة للقمة العالمية للحكومات 2025 التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وتنطلق في الفترة من 11 حتى 13 فبراير المقبل في دبي، حيث ستجمع قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي، وإيجاد الحلول الفعالة لأهم التحديات العالمية الراهنة، وتطوير الأدوات والسياسات والنماذج التي تعتبر من ضروريات تشكيل الحكومات المستقبلية.

وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، خلال حوار القمة العالمية للحكومات الذي عقد في متحف دبي للمستقبل، إن القمة تترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،"حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، في استشراف المستقبل، والمساهمة في بناء استراتيجية عالمية مشتركة لتطوير الرؤى للارتقاء بالعمل الحكومي.

مشاركة نوعية

يشارك في القمة 30 رئيس دولة وحكومة و400 وزير إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك، ما يرسخ مكانة القمة باعتبارها منصة عالمية لتطوير العمل الحكومي وتوثيق الشراكة بين حكومات العالم".

وأضاف: تهدف أجندة القمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، حيث ستسلط الضوء على 6 محاور رئيسية، و21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، و 32 اجتماعاً وزارياً.

كما ستحضن القمة التجمع السنوي الذي يضم أهم 100 شخصية في الذكاء الاصطناعي.

وقال معاليه سيشارك في القمة العديد من رؤساء الشركات العالمية الخاصة، والاعلاميين وتنطلق أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025 ، يوم الاثنين الموافق 10 فبراير.