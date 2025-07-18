إخماد حريق شب في مصنع بمنطقة الحليلة الصناعية برأس الخيمة

تمكّنت فرق الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة رأس الخيمة، بالتعاون مع عدد أكثر من 16 جهة اتحادية ومحلية، من السيطرة الكاملة على حريق كبير اندلع في أحد المصانع بمنطقة الحليلة الصناعية، وذلك بعد عملية استجابة ميدانية استمرت قرابة 5 ساعات من الجهود المكثفة.

وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة ورئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي، أن السيطرة على الحريق تمت دون تسجيل أي إصابات، مشيراً إلى أن سرعة التحرك وكفاءة التنسيق بين الفرق الميدانية كان لهما الدور الأكبر في احتواء الحادث.

وأضاف: منذ لحظة الإبلاغ عن الحريق، تم تفعيل خطة الطوارئ المشتركة، وتحركت فرق الدفاع المدني والإسناد من بعض الإمارات، بالإضافة إلى الفرق الفنية المختصة، إلى موقع الحادث، وشاركت في عمليات المكافحة والتبريد والإخلاء أكثر من 16 جهة اتحادية ومحلية.

وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن الاستجابة تميزت بالتكامل المؤسسي والتنسيق الدقيق في تنفيذ المهام الميدانية؛ مما مكّن من احتواء الحريق ومنعه من الامتداد إلى المصانع والمستودعات المجاورة.

وأشار إلى أن الفرق الفنية التابعة للمختبرات والأدلة الجنائية بدأت عملها في موقع الحادث فور الانتهاء من السيطرة على الحريق، حيث تتولى تحليل العينات وتحديد الأسباب المحتملة لنشوب الحريق، بالإضافة إلى تقييم الأضرار المادية التي لحقت بالمصنع، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتوجّه اللواء بن علوان بخالص الشكر والتقدير للجهات كافة التي شاركت في الاستجابة، مثمناً روح العمل الجماعي والمؤسسي التي أظهرتها الفرق، ومؤكداً أن النجاح في السيطرة على هذا الحريق الكبير يعكس مدى الجاهزية العالية لمواجهة الطوارئ والأزمات في إمارة رأس الخيمة.