"التربية" تخفض المحتوى لمادتي الرياضيات والفيزياء للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر

أطلقت وزارة التربية والتعليم استبيانين جديدين وخطة تعليمية محدثة لمادتي الرياضيات والفيزياء للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر في المسار العام، للفصلين الدراسيين الثاني والثالث من العام الأكاديمي 2024-2025، وذلك بغرض "تخفيض المحتوى" وتسعى الخطة التعليمية إلى تنظيم عملية التعليم والتعلم بما يتماشى مع التوجهات التربوية الحديثة، ويستهدف الاستبيانان أولياء الأمور وطلبة الحلقات الثانية والثالثة، ضمن جهودها لتعزيز جودة التعليم وتحسين العمليات التشغيلية في المدارس.

ودعت الوزارة جميع المدارس الحكومية لتطبيق الخطة التعليمية المحدثة لمادتي الرياضيات والفيزياء، واستهدفت الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر في المسار العام في مادة الرياضيات، أما مادة الفيزياء للصفوف من العاشر إلى الثاني عشر، ولفتت الوزارة إلى أنه تم نشر الخطة المحدثة عبر بوابة التعلم الذكي (LMS) لتكون في متناول جميع المعنيين، حيث يمكن للمعلمين الوصول إليها بشكل ميسر، ودعت الوزارة جميع المدارس والمختصين إلى الاطلاع على هذه الخطة وتطبيقها بما يتماشى مع التوجهات التربوية الحديثة.

وفي سياق آخر عممت الوزارة على مدارس قطاع العمليات المدرسية لدبي والمناطق الشمالية استبيانين في إطار تعزيز الشراكة مع أولياء الأمور والطلبة، لتحسين العمليات المدرسية في المدارس والارتقاء بها، موضحة أنها تولي اهتماماً كبيراً بتلك المقترحات معتبرة أن تلك الآراء جزء أساسي في تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة المدارس.

وأكدت الوزارة أن الاستبيانات ستكون متاحة للمشاركة عبر منصة LMS ، كما تم تصميم الاستبيانات بحيث لا يستغرق إتمامها أكثر من 10 دقائق، وحرصت على أن تكون الأسئلة شاملة وتغطي كافة جوانب العملية التعليمية.

وتسعى الوزارة من خلال تلك الاستبيانات إلى جمع بيانات دقيقة وواقعية تمكنها من اتخاذ القرارات المدروسة التي تساهم في تحسين بيئة التعليم، من خلال تحليل نتائج الاستبيانات، ستتمكن من تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتحسين، وتفعيل الحلول المناسبة لذلك.

وأكدت الوزارة أنها ستظل على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ الآراء التي سيتم استخلاصها من هذه الاستبيانات، بهدف تعزيز دور أولياء الأمور والطلبة في تقديم تعليم متميز يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، وأوضحت الوزارة أنه سيتم متابعة التطبيق الفعلي للخطة التعليمية المحدثة والتأكد من استجابة المدارس لها بالشكل الأمثل.

ودعت وزارة التربية والتعليم الجميع إلى المشاركة الفعالة في هذه الاستبيانات وتطبيق الخطة التعليمية المحدثة.