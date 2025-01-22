عبدالله النعيمي: التعامل مع قضايا النفقة والرؤية للمحضونين يحتاج إلى حذر

أكد عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، أن القضايا الأسرية من أكثر القضايا تعقيداً فيما يتعلق بعمليات التنفيذ، نظراً لحساسية هذه القضايا في المجتمع، مشيراً إلى انه يتم التعامل مع هذه القضايا بحذر حتى لا تزيد الفجوة بين المتخاصمين ما يعود بالضرر على المحضونين.

وقال في جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقد اليوم الاربعاء، خلال رده على سؤال برلماني حول تنفيذ حكم النفقة والرؤية للمحضونين: بان "التحدي في هذه القضايا سببه الندية والخصومة العميقة بين الزوجين، الذي يصل في الكثير من الأحيان بالرغبة في إلحاق الضرر بالطرف الآخر، مشيراً إلى أن عدم الالتزام بتنفيذ أحكام قضايا الأسرة لا يعتبر ظاهرة بناء على إحصاءات المحاكم وإنما تحدي، وقد ساهم الوعي بمخاطر عدم الالتزام بتنفيذ الأحكام وما يترتب عليه من ضرر للمحضونين.

وأشار إلى استحداث آلية جديدة في تنفيذ أحكام النفقة حيث أجاز المشرع لمجلس الوزراء إسناد تنفيذ أحكام النفقات إلى الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، ويجري العمل عليه لعرضه على مجلس الوزراء لافتاً إلى أن هذه الآلية ستسهم في تسريع وتيرة وصول النفقة لمستحقيها.

وشدد معالي الوزير على أن التوجيه الأسري في المحاكم يسعى بكل السبل إلى إقناع الطرفين بالتعامل مع الموقف بحكمة حتى لا يمتد الضرر إلى جميع أفراد الأسرة نتيجة التحديات التي تنشأ عن تفاقم الخلافات، مشيراً إلى أن الموضوع ليس قضائياً بحتاً ولكن المسؤولية تمتد لكل الجهات المعنية بالأسرة ونشر الوعي سواء قبل الزواج أو بعده.