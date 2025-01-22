عبدالرحمن العور : 2024 عام استثنائي للتوطين بالقطاع الخاص بانخراط 40 ألف مواطن ومواطنة

قال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إن توجهات القيادة الرشيدة، ساهمت في ان يسجل العام الماضي أرقاماً استثنائية في اعداد المواطنين الذين انخرطوا بالعمل في القطاع الخاص، والذي سجل توظيف أكثر من 40 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال عام واحد.

وأشار معاليه خلال رده اليوم الأربعاء على سؤال برلماني بأن اجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وصل إلى أكثر من 131 ألف مواطن في نهاية عام 2024، موضحاً بأن هذا الرقم يعد استثنائياً، بزيادة بلغت أكثر من 275% في عدد المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص.

وأفاد ان هناك نموا كبيرا في عدد المواطنين والمواطنات الذين يعملون في القطاع المصرفي بالشراكة مع المصرف المركزي، حيث ارتفع عدد المواطنين بنسبة تتجاوز 38% ، في الوقت الذي تشكل فيه نسبة الإناث المواطنات اللاتي يعملن في القطاع المصرفي ما نسبته 76% ، لافتاً في الوقت نفسه، إلى ان هذه المؤشرات تدل على ان هذه البيئة بيئة جاذبة.