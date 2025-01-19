محمد بن راشد.. همّة أيقظت أمّة

يؤمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن المنطقة العربية مهد الحضارة البشرية ولا بد من أن يكون لدى العرب أمل وتفاؤل بـاستئناف الحضارة العربية.

ويسعى سموه جاهداً لاستنهاض الحضارة العربية، وجعل سموه من دبي نموذجاً يعطي الأمل بأننا قادرون على العودة وحمل مشعل الحضارة من جديد.

ففي فيلم تسجيلي تم بثه في حفل تكريم نوابغ العرب يسلط الضوء على همة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، العالية وكيف ألهمت الشباب العربي وساهمت في إيقاظ أمة لها ماض مجيد ومستقبل مشرق، بسواعد وفكر أبنائها فتلك مقولة سموه التي دونها التاريخ بحروف من ذهب: «هذه المنطقة هي مهد الحضارة البشرية، ولا بد أن يكون هنالك أمل».

ويشير الفيلم التسجيلي إلى بعض الإحصاءات التي أوردتها دراسات تقول إن الوطن العربي يسهم بنحو 31% من الكفاءات والعقول المهاجرة من الدول النامية ككل وأن نحو 25% من بين 300 ألف خريج جامعي من العالم العربي هاجروا بين عامي 1995 و 1996 للخارج، كما هاجر 15 ألف طبيب بين عامي 1998 و2000، وتوضح الاحصاءات أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للفرد في العالم العربي زاد معدل احتمال هجرته للخارج.

وتضمن الفيلم شهادات لقادة ومسؤولين ورجال أعمال وكتّاب وإعلاميين، حول رؤى ومنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القيادي وكيف حقق سموه المعجزات وأيقظ الأمل في وجدان الشباب العربي .

وذهب الفيلم التسجيلي إلى أنه قبل أكثر من ثلاثين عاماً وتحديداً في فترة التسعينيات والتي تعد واحدة من الفترات المحورية في تاريخنا العربي حيث شهدت تغييرات سياسية واقتصادية وأمنية من تبعات الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتداعيات غزو الكويت، وانتشار التفرقة والتوترات الداخلية، وبروز حركات متطرفة، كلها زادت من استمرارية حالة عدم الاستقرار وتراجع في مستويات المعيشة وانتشار البطالة وانخفاض الفرص، كل ذلك سبب حالة من الإحباط سادت على مستوى المنطقة، وأدى إلى الاستمرار في هجرة العقول العربية إلى الغرب ليجدوا فرصاً أخرى خارج أوطانهم.

ويضيف التقرير، سادت بين أوساط الكثيرين من العرب حالة من فقدان الشغف نحو التنمية وانتشار ما يعرف بعقدة الخواجة، وعقدة تعني مشكلة ما في السياق النفسي، والخواجة تعني الشخص الأجنبي من خارج العالم العربي، وتداول هذا المصطلح كان للتعبير عن حال كثيرين من العرب ممن اعتقدوا أن التنمية حكراً على الغرب، وكيف أثرت هذه العقدة على ثقة الانسان بإمكانياته، واعتقاده بأنه غير قادر على بناء مشاريع تنموية تحقق تنافسية عالمية، إلى أن أتى "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم" .

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية : "أتى رجل في التسعينات وأرانا نموذجاً جعلنا نقتنع كلنا في الشرق الأوسط أننا نستطيع أن نقدم أكثر إنه الشيخ محمد بن بن راشد".

أما مينا العربي رئيسة تحرير ذا ناشونال فتقول:" إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعطى العرب أملاً في وقت أحسسنا فيه أن الأمل صعب علينا.

ويرى الكاتب عماد الدين أديب أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رجل المستقبليات الذي يرى المستقبل بشجاعة وبإبداع، أما سعيد السنوسي كاتب وروائي فيرى أن المواطن العربي بشكل عام دائماً ما تتجه أحلامه ناحية الغرب، يعني "توجعني" الكلمة أن أقولها، كأنه فقد الأمل، في المكان الذي ينتمي إليه.

أما الدكتور نبيل الخطيب، مدير عام قناة الشرق، فيقول إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهب العالم العربي، ما أدعي أنه سحر الأمل بعيداً أن أحلام اليقظة"..

ويضيف: " أنه لم نكن نرى ضوءاً في نهاية النفق ولكن عندما أرانا سموه الضوء في نهاية النفق، أوضح لنا سموه أنه لا يمكن فقط أن تلعن الظلام وإنما يجب أن تضيء شمعة لك وللآخرين".

يقول علي مطر من «لينكد إن» إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "دائما يتسم بالمثابرة على العمل، ودائما شديد التركيز على أنه يكون الرقم واحد.

ويسلط نجيب ساويرس الضوء على امتداد تأثير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث لا يقتصر على العالم العربي فحسب بل يمتد إلى العالم كله، فقد كان العالم ينظر إلينا كعرب على أننا بلاد القنابل والحروب والتطرف، والمآسي وانعدام الحرية فوجد نموذجاً في الحرية، في النظام، في الازدهار، في الاستثمار، كل واحد فيه ملتزم بالنظام، فخلق سموه الأوتوبيا، التي كان يتمنى كل فرد أن يراها في بلده، ويؤكد ساويرس على أن سموه نموذج في التواضع وقدوة لجميع القادة في أن يحذو حذوه.

أما فادي غندور، الرئيس التنفيذي في «ومضة كابيتال» فيقول إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قيادي من الخطوط الأمامية، فنحن نراه دائماً في افتتاح المشاريع في إطلاق المبادرات، مضيفاً أن أكبر تأثير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على العالم العربي، هو أن سموه أصبح قدوة في ربط الرؤية المستقبلية ومزجها مع التنفيذ.

ويشير نعيم يزبك من «مايكروسوفت»، إلى "أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جعل من الصحراء مستحيلاً .

ويوضح رونالدو مشحور من أمازون أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جعل كل الشباب العرب يحلمون ويؤمنون أنه لا مستحيل وبالإمكان تحقيق الإنجاز.

أما أيمن المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب في البحرين فيقول كنت في الجامعة ومعي زملاء بحرينيون وخليجيون كلنا كان يتكفل سموه بمصروفاتنا.

ويؤكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن حرص سموه واهتمامه على كافة المستويات التنموية يعتبر مثالاً يحتدى به للقائد العربي الناجح.

ويشير التقرير إلى أن دور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مثل قطرة ماء تسقط على مياه راكدة تخلق ترددا حولها، مثل موجة تحرك كل ما هو ساكن.