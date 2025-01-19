دفاع مدني دبي يدشن طائرة درون ومركبة كهربائية "صديقة للبيئة" الأولى من نوعها عالمياً

دشنت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، طائرة درون مخصصة لإطفاء الحرائق في الأبراج والمباني الشاهقة (شاهين)، بالإضافة إلى أول مركبة مقدمة حوادث كهربائية في المنطقة والعالم من نوع "هامر" "اتش 2".

جاء ذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر الأمن والسلامة "إنترسك 2025"، المعرض العالمي الرائد في مجالات الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق، بمشاركة 1200 عارض من 61 دولة.

وأوضح العميد سليمان عبد الكريم البلوشي، مدير إدارة الشؤون الفنية في إدارة الدفاع المدني بدبي، أن الدرون يتميز بقدرات متطورة لإطفاء الحرائق في المباني العالية بارتفاع يصل إلى 200 متر، وخزان بسعة 1200 لتر من الماء والفوم، وبطارية توفر تشغيلًا لمدة تتراوح بين 25 إلى 30 دقيقة، مع إمكانية تشغيله لفترات زمنية أطول عبر استخدام الطاقة الكهربائية الخارجية بواسطة الكابلات.

وأضاف البلوشي أن الطائرة تم تطويرها بالتعاون مع شركة "دي درون" المتخصصة وفقًا لمواصفات الدفاع المدني في دبي، مع تقديم تدريب شامل للكادر الفني على تشغيلها. وأكد أن الدرون سيخضع لعمليات تطوير مستمرة لتحسين كفاءته بناءً على التجارب الميدانية والتغذية الراجعة، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية في التعامل مع حرائق الأبراج العالية.

مركبة الحوادث الكهربائية المبتكرة

وقال إن مركبة الحوادث من نوع "هامر اتش 2" تُعد الأولى من نوعها في العالم التي تعمل بالطاقة الكهربائية، ما يجعلها صديقة للبيئة بفضل تقليل انبعاثات الكربون، موضحا أنها تتميز بمحرك بقوة 1000 حصان، وقدرات دفع رباعي تجعلها مناسبة للاستخدام في المناطق الصحراوية والجبلية، إلى جانب الطرق العادية.

وأشار العميد البلوشي إلى أن المركبة تم تجهيزها بأحدث التقنيات الفنية في الورشة الفنية التابعة للدفاع المدني، مما يوفر 60% على الأقل من تكلفة شرائها معدلة التي تخدم منها أجهزة قطع وفتح أبواب حديثة، بالإضافة إلى جهاز "1-7" الذي يستهلك كميات قليلة من الماء والفوم بأداء عالٍ، مما يسهم في خفض استهلاك الموارد. كما تم تزويدها بوحدة إنارة خارجية للعمل في المناطق ذات الإضاءة المنخفضة.

وأكد أن المركبة تم اختبارها بنجاح على سيارات تعمل بالبترول، وأنها أثبتت تفوقها كأول مركبة كهربائية مخصصة لهذا الغرض، مع توفير كبير في تكاليف الصيانة والطاقة مقارنة بالمركبات التقليدية.

استراتيجية شاملة

يذكر أن إدارة الدفاع المدني تعمل على تعزيز استخدام التقنيات المبتكرة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع جاهزية فرق الإطفاء وتقليل زمن الاستجابة، بما يواكب تطورات الإمارة في مختلف المجالات.