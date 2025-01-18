الإمارات.. تنويه مهم للمواطنين المتواجدين في أمريكا

أهابت بعثة دولة الإمارات في هيوستن بمواطني الدولة المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الانخفاض الشديد المتوقع في درجة الحرارة، وتساقط الثلوج في مدينة هيوستن.

كما أكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

ودونت بعثة دولة الإمارات في هيوستن عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": تهيب بعثة دولة الإمارات في هيوستن مواطني الدولة المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الانخفاض الشديد المتوقع في درجة الحرارة، وتساقط الثلوج في مدينة هيوستن. كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي".