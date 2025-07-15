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الإمارات

في يوم ميلاد محمد بن راشد.. مكتوم بن محمد: كل عام وأنت قلب الوطن

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السيد محمود المتولي

بمناسبة يوم ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الذي حوّل الأحلام إلى حقيقة، والواقع إلى أسطورةٍ تُروى للأجيال.

وقال سموه: "نحتفي بسنواتك المليئة بالإنجازات، وبمجدٍ أنت عنوانه".

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: "إلى من حوّل الأحلام إلى حقيقة، والواقع إلى أسطورةٍ تُروى للأجيال".

وأضاف سموه: نحتفي بسنواتك المليئة بالإنجازات، وبمجدٍ أنت عنوانه.

وختم سموه: "كل عام وأنت قلب الوطن".