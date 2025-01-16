محمد بن راشد يبارك للفائزين بجائزة نوابغ العرب: تكريمنا ليس للأفراد بل للروح العربية

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب 2024»، مؤكدا سموه أن التكريم ليس فقط للأفراد، بل للروح العربية وللنبوغ العربي وللأجيال العربية الشابة التي ستكمل مسيرة العلم والمعرفة ، مشيراً سموه إلى انه بجهود هؤلاء العلماء يكتب العرب فصولًا جديدة من الحضارة والعلم والإبداع.

وبارك سموه للفائزين بالجائزة وهم البروفيسور أسامة الخطيب من حلب السورية عن فئة الهندسة والتكنولوجيا.. والمهندس الأردني سهل الحياري عن فئة العمارة والتصميم، والبروفيسورة ياسمين بلقايد من الجزائر عن فئة الطب، والفنان العراقي ضياء الدين العزّاوي عن فئة الأدب والفنون، والبروفيسور الأردني عمر ياغي عن فئة العلوم الطبيعية، والبروفيسور الجزائري ياسين آيت عن فئة الاقتصاد.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتزازه بالمكرمين وبما قدموه من إسهامات رائدة في العلوم والآداب والثقافة والاقتصاد والطب والفنون والعمران والمجتمع المعرفي العالمي.

وشدد سموه أن التكريم اليوم ليس فقط للأفراد، بل للروح العربية وللنبوغ العربي وللأجيال العربية الشابة التي ستكمل مسيرة العلم والمعرفة، مشيرا سموه إلى انه بجهود هؤلاء العلماء يكتب العرب فصولًا جديدة من الحضارة والعلم والإبداع.

ودون سموه في حسابه عبر منصة " إكس" : " كرمنا اليوم "نوابغ العرب" في متحف المستقبل.. نعتز بهم وبما قدموه من إسهامات رائدة في العلوم والآداب والثقافة والاقتصاد والطب والفنون والعمران والمجتمع المعرفي العالمي.... بجهودهم يكتب العرب فصولًا جديدة من الحضارة والعلم والإبداع".

وأضاف سموه " نبارك للفائزين بجائزة "نوابغ العرب 2024": البروفيسور أسامة الخطيب من حلب السورية عن فئة الهندسة والتكنولوجيا.. والمهندس الأردني سهل الحياري عن فئة العمارة والتصميم.. والبروفيسورة ياسمين بلقايد من الجزائر عن فئة الطب.. والفنان العراقي ضياء الدين العزّاوي عن فئة الأدب والفنون.. والبروفيسور الأردني عمر ياغي عن فئة العلوم الطبيعية.. والبروفيسور الجزائري ياسين آيت عن فئة الاقتصاد"..

وختم سموه " تكريمنا اليوم ليس فقط للأفراد، بل للروح العربية وللنبوغ العربي وللأجيال العربية الشابة التي ستكمل مسيرة العلم والمعرفة ".