منى المري تعلن إطلاق جائزة المقال الإماراتي لدعم الإبداع وتعزيز الفكر الوطني

أعلنت سعادة منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ورئيس نادي دبي للصحافة، والأمين العام لجائزة الإعلام العربي، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الإعلام العربي، عن إطلاق جائزة المقال الإماراتي، مؤكدة أن الجائزة ستحظى بكامل الدعم اللازم لتحقيق أهدافها.

وأوضحت أن الجائزة، التي تُمنح سنويًا، تخضع لإشراف مجلس أمناء وتتعاون مع لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء لتقييم الأعمال المرشحة.

وتهدف الجائزة إلى دعم الإبداع في مجال كتابة المقال وتعزيز الاهتمام بهذا الفن الكتابي بين المفكرين وأصحاب الأقلام الوطنية.

جاء الإعلان عن الجائزة بحضور الأديب عبد الغفار حسين، الذي أشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه سعادة منى غانم المري لهذه المبادرة.

كما أعرب الدكتور عبد الخالق عبدالله، رئيس مجلس أمناء الجائزة، عن فخره بأن أكثر من 30% من الجوائز الأدبية تنطلق من الإمارات، ما يعزز مكانتها كعاصمة للجوائز الأدبية.

وأوضح أنه تم تحديد 16 يناير الجاري لبدء استقبال الترشيحات للجائزة، فيما سيكون 15 مارس آخر موعد للتقديم، ومن المقرر أن تنتهي أعمال التحكيم في بداية مايو المقبل.

وأضاف أن الجائزة تنقسم إلى 6 فروع وهي المقال الأدبي والفكري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعلمي، وتبلغ قيمة الجائزة 10 آلاف درهم