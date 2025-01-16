محمد القرقاوي خلال حفل تتويج نوابغ العرب: تمكين العقول العربية سيحدث تغييراً بواقع أمتنا

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ألقى معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، كلمته خلال حفل تتويج الفائزين بجائزة نوابغ العرب.

قال معاليه: "قد يعتقد البعض أن فكرة استعادة الحضارة التي نادى بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي ضرب من الخيال أو أنها تحتاج لمئات السنين، إلا أن تغيير واقع أمتنا أقرب بكثير مما نعتقد إذا آمنا بذلك، وإن تمكين العقول العربية هو ما سيحدث تغييرا في واقع أمتنا".

وأضاف معاليه موجهاً رسالته للفائزين: "إن الاحتفاظ بكم ليس تتويجاً لرحلة طويلة من الإنجازات فحسب، بل هو نقطة انطلاق لفصل جديد من تمكين العقول والمواهب، وهذه مسؤوليتكم.