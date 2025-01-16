إطلاق مبادرة "100 ألف فسيلة" لتعزيز الزراعة المستدامة في الإمارات

بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، تم تدشين مبادرة "100 ألف فسيلة" في مدرسة محمد بن خالد بمدينة العين، تحت إشراف المركز الزراعي الوطني وبرنامج "ازرع الإمارات".

تهدف المبادرة إلى توزيع 100 ألف فسيلة على المدارس الحكومية في مختلف أنحاء الدولة، تعزيزاً لوعي الطلبة بأهمية الزراعة ودورها في تشجير الإمارات.

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود وزارة التغير المناخي والبيئة في نشر أفضل ممارسات الزراعة المستدامة، ومشاركة المجتمع في منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي الوطني.