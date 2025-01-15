حمدان بن محمد: بكل فخر "محمد بن زايد سات" صُنع في الإمارات لخدمة البشر على الأرض

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن "محمد بن زايد سات" صُنع في الإمارات لخدمة البشر على الأرض.

وقال سموه: "بحمدالله أطلقنا "محمد بن زايد سات"، القمر الاصطناعي الأكثر تطورًا في المنطقة، إلى الفضاء".

وأضاف سموه: هذه المهمة تحمل اسم القائد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات، حفظه الله، وعمل عليها فريق مركز محمد بن راشد للفضاء.

وأشار سموه إلى أن القمر الاصطناعي سيقدم صورًا أكثر دقة بضعفين من الإمكانيات الحالية، وأكثر عددًا بـ 10 أضعاف، وسيوفر بيانات بسرعة تفوق القدرات الحالية بـ 4 أضعاف.

ودون سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: "بحمدالله أطلقنا "محمد بن زايد سات"، القمر الاصطناعي الأكثر تطورًا في المنطقة، إلى الفضاء.. هذه المهمة ستقدم الكثير لجهودنا في مجال التنمية والاستدامة.. تحمل اسم القائد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. وعمل عليها فريق مركز محمد بن راشد للفضاء.. سيقدم القمر الاصطناعي صورًا أكثر دقة بضعفين من الإمكانيات الحالية.. وأكثر عددًا بـ 10 أضعاف.. وسيوفر بيانات بسرعة تفوق القدرات الحالية بـ 4 أضعاف..

وختم سموه: "من الإمارات إلى العالم ، بكل فخر "محمد بن زايد سات" صُنع في الإمارات لخدمة البشر على الأرض".