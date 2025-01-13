"الاتحادية للهوية والجنسية": تطبيق " UAE FAST TRACK" يسرع عملية الدخول عبر منافذ الدولة

دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الجمهور إلى المبادرة بتنزيل تطبيقها الالكتروني "UAE FAST TRACK" والذي يسهل على القادمين إلى الدولة، إتمام إجراءات الدخول إليها بسرعة وسهولة، قبل وصولهم إلى أحد المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية للدولة.

وأفادت الهيئة في مقطع فيديو مصورة نشرته مؤخراً، بأن تطبيق " UAE FAST TRACK "، يتيح للجمهور من خلال التسجيل المسبق فيه، الانتهاء من إجراءات السفر في ثواني معدودة دون الحاجة للوقوف في منصات التسجيل، وذلك من خلال استخدام البوابات الذكية.

ولفتت إلى أن التطبيق يمكن تنزيله عبر متاجر "اب استور" أو "جوجل بلاي"، على أن يقوم المتعامل بعد ذلك، بفتح التطبيق وإدخال كافة التفاصيل المطلوبة والمتعلقة برحلتك لاستكمال تقديم الطلب.

بصمات

ويوفر التطبيق العديد من المميزات المتطورة، منها التقاط بصمات أصابع المتعامل، باستخدام كاميرا الهاتف المتحرك، وغيرها من الخدمات.

وبحسب التعليمات الواردة في التطبيق، فإن المتعامل يتوجب عليه في بداية استخدام التطبيق، تحديد طريق قدوم إلى الدولة سواء أكان ذلك عبر المنافذ البحرية أو الجوية أو البرية، على أن يلي ذلك تحديد اسم المنفذ الذي سيدخل من خلاله إلى الدولة، وتاريخ الوصول.

بعد ذلك ينتقل المتعامل إلى عملية مسح الوثائق من خلال كاميرا الهاتف الذكي، وهي العملية التي تتطلب من الشخص وضع صفحة الوثيقة كاملة وبطريقة مناسبة أمام كاميرا الجهاز المحمول، ليتم التقاط جميع البيانات بشكل صحيح.

وعند اكمال المتعامل الخطوة السابقة، ينقله التطبيق إلى خطوة التقاط صورة الوجه، من خلال كاميرا الهاتف الذكي، يليها التقاط بصمات الأصابع من خلال كاميرا الهاتف الذكي، إذ تتطلب هذه المرحلة ان يقوم الشخص بوضع أصابع اليد اليمني في نفس الوقت أمام الكاميرا بطريقة مناسبة، والانتظار قليلاً بينما يتم التقاط البصمات بأفضل جودة ممكنة، ومن ثم أصابع اليد اليسرى.

بعد ذلك يتم ادخال البيانات التالية لاستكمال الطلب وتشمل البريد الالكتروني ورقم الهاتف المتحرك والعنوان داخل الدولة، والمهنة وغيرها.