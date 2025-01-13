أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الإمارات

شهدت دولة الإمارات، اليوم، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من المناطق، مع انخفاض في درجات الحرارة، ما أضفى طابعًا شتويًا ممتعًا على الأجواء.

في دبي، هطلت الأمطار على مناطق متعددة مثل الخوانيج، جزيرة النخلة، والليسيلي، إضافة إلى شارع الإمارات ومطار دبي الدولي. كما شهدت القدرة وسيح الدحل أمطارًا متوسطة، فيما امتدت إلى مناطق أخرى مثل مطار آل مكتوم، جبل علي، ومدينة دبي الصناعية.

أما في أبوظبي، تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الرحبة، شارع الشيخ راشد بن سعيد، وسويحان في منطقة العين، ولم تغب الأجواء الماطرة عن الشارقة، حيث شهد شارع الإمارات أيضًا زخات من الأمطار.

بالتزامن مع الأجواء الممطرة، دعت شرطة دبي مستخدمي الطريق إلى ضرورة الالتزام بإرشادات القيادة الآمنة، وأخذ الحيطة والحذر لتجنب الحوادث.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الطقس سيظل غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، مع احتمالية استمرار سقوط أمطار خفيفة على المناطق الساحلية والشمالية.

كما توقع المركز أجواء رطبة ليلًا وصباح الثلاثاء على المناطق الداخلية مع احتمالية تشكل الضباب الخفيف، في حين تنشط الرياح تدريجيًا بعد الظهر.