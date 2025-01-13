الرئيس الكرواتي ميلانوفيتش يفوز بفترة ولاية ثانية

فاز رئيس كرواتيا زوران ميلانوفيتش بولاية ثانية بعد أن تقدم بفارق واضح في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، بحسب لجنة الانتخابات. وأظهرت النتائج الأولية، حصول ميلانوفيتش، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على 75% من الأصوات، بينما حصل منافسه دراجان بريموراك على 25%.

وكان ميلانوفيتش قد هيمن بالفعل على الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 29 ديسمبر من العام الماضي، حيث حصل على 49% من الأصوات في تلك الجولة.

ولو تمكن من تجاوز نسبة 50%، لكان قد فاز بالسباق حينها. وكان ميلانوفيتش قد شغل خلال الفترة من 2011 إلى 2016 منصب رئيس وزراء كرواتيا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013.

وخلال فترة ولايته التي استمرت خمس سنوات، لاقى برنامج ميلانوفيتش قبولا ليس فقط بين ناخبيه اليساريين، بل أيضا بين الناخبين اليمينيين واليمينيين المتطرفين في البلاد البالغ عدد سكانها 8ر3 مليون نسمة.