المنهاج البريطاني يتصدر المناهج التعليمية في دبي

كشف تقرير صادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي مؤخراً أن المنهاج البريطاني هو الأكثر انتشاراً بين المناهج التعليمية المختلفة في الإمارة، سواء من حيث عدد الطلبة أو المدارس التي تتبناه، وأوضح التقرير أن دبي تضم 90 مدرسة تطبق المنهاج البريطاني، ويبلغ عدد الطلبة المسجلين فيه 144307 طلاب، ما يجعله في صدارة المناهج التعليمية من حيث الإقبال.

ويعكس هذا الإقبال الكبير على المنهاج البريطاني مكانته كواحد من المناهج الرائدة في توفير تعليم عالي الجودة، وهو ما يجعله خياراً مفضلا للأسر في دبي، وتنتشر المدارس التي تقدم هذا المنهاج في مختلف مناطق الإمارة لتلبية احتياجات العائلات من خلفيات متنوعة، وكشف التقرير عن افتتاح 37 مدرسة جديدة خلال السنوات الخمس الماضية، فيما يبلغ اجمالي عدد المدارس الخاصة في دبي 227 مدرسة تستقبل 387 ألفاً و441 طالباً وطالبة ينتمون إلى 185 جنسية.

الهندي في المرتبة الثانية

وجاء المنهاج الهندي في المرتبة الثانية من حيث الانتشار، حيث أشار التقرير إلى أن 34 مدرسة تطبق هذا المنهاج في دبي، بإجمالي عدد طلاب يبلغ 99603 طلاب، ويعكس هذا العدد الكبير مدى اعتماد الجالية الهندية الكبيرة في الإمارة على هذا النظام التعليمي الذي يلبي احتياجاتهم الثقافية والتعليمية.

المنهاج الأمريكي في المركز الثالث

واحتل المنهاج الأمريكي المرتبة الثالثة في ترتيب المناهج التعليمية بدبي، يبلغ عدد المدارس التي تتبع هذا المنهاج 40 مدرسة، ويصل عدد الطلبة فيها إلى 56,114 طالبا، ويجذب هذا النظام التعليمي الطلاب الذين يبحثون عن تجربة تعليمية مرنة تركز على تطوير المهارات الشخصية والأكاديمية، وهو ما يناسب شريحة واسعة من العائلات المقيمة.

مناهج أخرى متنوعة

إلى جانب المناهج الثلاثة الأكثر انتشاراً، أشار التقرير إلى وجود مجموعة أخرى من المناهج التي تلبي احتياجات فئات مختلفة من المجتمع، بلغ عدد طلبة البكالوريا الدولية 27,467 طالباً موزعين على 16 مدرسة، بينما يدرس 16,677 طالباً في 6 مدارس تتبع المنهاج البريطاني/البكالوريا الدولية.

أما المنهاج الوزاري (وزارة التربية و التعليم)، فقد وصل عدد الطلبة فيه إلى 13,041 طالباً في 15 مدرسة، وهو الخيار الرئيسي للعديد من الطلبة وأسرهم، ويدرس المنهاج الفرنسي 9,056 طالباً موزعين على 7 مدارس، يليه المنهاج السابيس ويدرس فيه 6,697 طالباً في مدرستين.

وتضمن التقرير أيضاً بيانات عن مناهج تعليمية أخري، حيث بلغ عدد الطلبة في المدارس التي تعتمد المنهاج الفلبيني 4,483 طالباً في مدرستين، والمنهاج الباكستاني 3,152 طالباً في مدرستين أيضاً. أما المنهاج الإيراني، فيدرسه 2,292 طالباً في مدرستين، بينما يدرس 2,039 طالباً في مدرستين تتبعان المنهاج الأمريكي/البكالوريا الدولية.

ويدرس المنهاج الألماني نحو950 طالباً في مدرسة واحدة، والمنهاج الصيني 523 طالباً في مدرسة واحدة، كما يدرس 449 طالباً في مدرسة واحدة تتبع المنهاج الروسي، بينما يدرس 418 طالباً في مدرسة واحدة تطبق المنهاج الأسترالي، وأخيراً المنهاج الياباني الذي يضم 173 طالباً فقط في مدرسة واحدة.

مواطنون

وحددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية المناهج التعليمية الأكثر إقبالاً بين الطلبة الاماراتيين في دبي، لافتة أن من 42% من مدارس الإمارة تضم أكثر من 60 جنسية، و11 مدرسة تحتضن طلبة ينتمون لأكثر من 100 جنسية، وقالت هيئة المعرفة في التقرير الدوري الذي أصدرته قبل أيام إن المنهاج الأميركي يتصدّر لائحة المناهج التعليمية الأكثر طلباً بين الاماراتيين، يليه المنهاج البريطاني، ثم البكالوريا الدولية، والبريطاني مع البكالوريا الدولية، وأخيراً المنهاج الوزاري.

وتتركز المدارس الخاصة في ثلاث مناطق هي ديرة 55 مدرسة، ومدينة محمد بن راشد 51 مدرسة، ومشرف 40 مدرسة، فيما تتوزع بقية المدارس على الشكل التالي: جميرا 25 مدرسة، وبر دبي 18 مدرسة، ووادي الصفا 14 مدرسة، وجبل علي 13 مدرسة، وراس الخور 9 مدارس، ومدرسة واحدة في كل من حتا والعوير.

التنوع التعليمي في دبي

وأكد التقرير أن تنوع المناهج التعليمية في دبي يعكس حرص الإمارة على تلبية احتياجات سكانها المتنوعين ثقافياً وتعليمياً، حيث تضم 17 منهاجا تعليميا، ويعد هذا التنوع عاملاً رئيسياً في تعزيز مكانة دبي كوجهة تعليمية عالمية قادرة على تقديم خيارات تعليمية تناسب الجميع.