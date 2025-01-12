آمنة الضحاك خلال اجتماعات آيرينا: الإمارات ملتزمة بمساعدة المجتمع الدولي على تحقيق أهدافه المتعلقة بالمناخ

اكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ التزام الإمارات بمساعدة المجتمع الدولي على تحقيق أهدافه المتعلقة بالمناخ والطاقة المتجددة.

وقالت - في كلمتها خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): يتغير العالم من حولنا باستمرار وبسرعة. وتغير المناخ ليس فقط تهديدًا وشيكًا، بل أصبح حقيقة حاضرة وملحة.

وتابعت: لا تزال الفيضانات المدمرة والجفاف وحرائق الغابات تبتلي المجتمعات في جميع أنحاء العالم، وتشرد الأسر، وتعيد تشكيل المناظر الطبيعية. وهذه الأحداث ليست فردية معزولة؛ بل أصبحت أكثر تكرارًا وشدة وتدميرًا.

واوضحت ان اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تشكل منصة حيوية لتمكين المؤسسات والشراكات المهمة من الازدهار، ويجب اغتنام هذه الفرصة لبناء تعاون دائم؛ مشيرة الى أن التحديات التي نواجهها هائلة، وكذلك قدرتنا على التغلب عليها هائلة أيضًا.