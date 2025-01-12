9 ضوابط تخطيطية لمنافذ بيع التبغ ومنتجاته في دبي

حدد دليل الإرشادات الفنية لإصدار تصاريح منافذ بيع التبغ ولوازم التدخين الذي أصدرته إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، 9 شروط وضوابط تخطيطية للمؤسسات الراغبة في بيع التبغ ومنتجاته حسب النشاط، ويهدف إلى بيان الشروط والمتطلبات الواجب توافرها ومراعاتها من قبل أصحاب المحال المتخصصة وغير المتخصصة الراغبين في بيع التبغ أو منتجاته والسلع المرتبطة به وتشمل الإلكترونية والمتعلقة بالحصول على التصريح وتجديده أو الموافقات الأولية للحصول على رخصة تجارية أو إضافة نشاط تجاري ضمن الحدود الجغرافية لإمارة دبي.

شروط

وبين الدليل أن الشروط والضوابط التخطيطية للمؤسسات الراغبة في بيع التبغ ومنتجاته حسب النشاط تشمل: السماح بترخيص المحال المتخصصة ببيع أو عرض التبغ أو منتجاته ولوازم التدخين في المناطق المصنفة ببيع التبغ ومنتجاته تجارية C3.C2.CBD، وسياحية وتجارية سكنية RC2.RC1، ويسمح بترخيص المحال المتخصصة «البيع بالتجزئة» فقط بالوحدات المصنفة محلاً ويمنع بيع التبغ أو منتجاته بالمحال الصغيرة «كشك» أو المحال التي تقوم بمقامها، كما يسمح بترخيص المحال المتخصصة ببيع أو عرض التبغ أو منتجاته ولوازم التدخين في المراكز التجارية ما عدا الواقعة بالمناطق السكنية، ويجب ألا تقل المسافة بين المحال المتخصصة ببيع أو عرض التبغ أو منتجاته ولوازم التدخين وبين المباني السكينة أو الأحياء السكنية عن 150 متراً، كما يجب ألا يقع المحل ضمن حرم ومباني دور العبادة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الرياضية أو الصحية، ويجب أن يبعد المحل بمسافة لا تقل عن 150 متراً عن المدخل الخارجي لرياض الأطفال والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات.

كما تضمنت الشروط ضرورة أن يبعد المحل عن دور العبادة بمسافة لا تقل عن 100 متر، ويحظر ترخيص ومزاولة أنشطة تجارة التبغ ولوازم التدخين التقليدية والإلكترونية بالمحال والمراكز التجارية الواقعة في الأحياء السكنية، كما يسمح بترخيص شركات البيع بالجملة فقط بالوحدات المصنفة مكتباً حسب عقد الإيجار الموثق.