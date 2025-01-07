" التربية" تعلن البرنامج الزمني لنتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024-2025، مؤكدة حرصها على تسهيل عملية الوصول إلى النتائج إلكترونيًا ومتمنية لجميع الطلبة دوام التوفيق والنجاح.

ووفقًا للبرنامج الزمني المعتمد، سيتم إعلان نتائج الصفوف الدراسية على مراحل وسيتم الكشف غدا الموافق 8 يناير عن نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع، والصفوف من الخامس إلى الثامن يوم 9 يناير، والصفوف من التاسع إلى الثاني عشر الموافق 10 يناير 2025.

وأوضحت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة عبر بوابة الطالب الإلكترونية بدءًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً، كما يمكن للطلبة وأولياء الأمور طباعة الشهادات الإلكترونية خلال الفترة الممتدة من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 12 ظهرًا من اليوم التالي.

ودعت الوزارة جميع الطلبة إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة للحصول على النتائج بسهولة ويسر.